北韓10日指控南韓派遣無人機侵入其領空，嚴重侵犯其主權。平壤聲稱已於本月4日擊落這架據稱裝有監視設備的無人機，而首爾則否認此事，表示軍方並未派遣任何無人機。

根據北韓官方朝中社引述北韓人民軍發言人的說法，該無人機於1月4日從南韓江華郡「向北移動」，進入北韓領空後深入約8公里，最終在開城市附近被擊落。北韓軍方指控，這架無人機配備監視攝影機，並已拍攝北韓「重要」設施的畫面。

沒有任何相關飛行紀錄

朝中社同時發布了被擊毀無人機的照片，以及據稱是該無人機拍攝的監視畫面，作為指控的證據。北韓軍方表示，這是南韓對北韓主權的嚴重侵犯行為。