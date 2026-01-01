東京大田區當地時間7日發生一宗兇殺案。一名男子在公寓內身中十幾刀死亡倒臥血泊中身亡。據警方表示，當時案發現場門窗緊閉，如同一個「密室」。所幸在警方的抽絲剝繭下，循線找到了男子公司的一名行銷經理，將他以涉嫌謀殺罪名逮捕帶回偵訊。

透過緊急樓梯離開

據日媒報道，8日中午前，在東京大田區一間公寓的房間內，市內某公司代表董事44歲的河嶋明宏被發現氣絕多時。東京警視廳已將此案定調為謀殺案，並成立了特別調查總部。

經查，河嶋明宏身上有十餘處刀傷，包括頸部和腹部，房間內、走廊和玄關都發現了血腳印。他的遺體當時倒臥在廚房裏。調查人員還表示，房間外的走廊和緊急樓梯上也留有血腳印。東京警視廳認為，兇手是透過緊急樓梯離開的。