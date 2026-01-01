熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-10 12:14
更新：2026-Jan-10 12:14

東京男疑潛入公寓斬死上司　死者身上有十多處刀傷

東京大田區一處公寓發生兇殺案。（圖／NNN）

東京大田區一處公寓發生兇殺案。（圖／NNN）

東京大田區當地時間7日發生一宗兇殺案。一名男子在公寓內身中十幾刀死亡倒臥血泊中身亡。據警方表示，當時案發現場門窗緊閉，如同一個「密室」。所幸在警方的抽絲剝繭下，循線找到了男子公司的一名行銷經理，將他以涉嫌謀殺罪名逮捕帶回偵訊。

透過緊急樓梯離開

據日媒報道，8日中午前，在東京大田區一間公寓的房間內，市內某公司代表董事44歲的河嶋明宏被發現氣絕多時。東京警視廳已將此案定調為謀殺案，並成立了特別調查總部。

經查，河嶋明宏身上有十餘處刀傷，包括頸部和腹部，房間內、走廊和玄關都發現了血腳印。他的遺體當時倒臥在廚房裏。調查人員還表示，房間外的走廊和緊急樓梯上也留有血腳印。東京警視廳認為，兇手是透過緊急樓梯離開的。

涉嫌殺人的行銷經理山中正裕。（圖／NNN）

涉嫌殺人的行銷經理山中正裕。（圖／NNN）

餐廳和散步地點位置可疑

據悉，閉路電視畫面顯示，河嶋明宏於7日下午6點30分左右身着西裝返回家中。但有一名男子大約一小時前就進入了公寓，並在河嶋回家30分鐘後離開。

經過調查，發現該男子是河嶋明宏公司的行銷經理山中正裕，他一開始在接受警視廳的自願訊問時還表示：「我從下午5點到晚上8點都在散步，晚上8點和朋友一起吃了晚飯。」然而，餐廳和散步地點的地理位置出現了一些可疑之處，且過程中提及他對於河嶋明宏的態度很不滿。警方覺得他嫌疑重大，決定以涉嫌謀殺罪逮捕山中正裕。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

