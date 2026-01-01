E-4B Nightwatch被目擊降落在洛杉磯國際機場，引發各種揣測。（圖／U.S. Air Force）

美國空軍俗稱「末日飛機」（Doomsday Plane）的E-4B Nightwatch飛機於當地時間周五（9日）晚間降落洛杉磯國際機場，引發網路上一陣恐慌與各種陰謀論，許多民眾擔憂這是否代表著重大危機即將來臨。

E-4B Nightwatch也被稱為「飛行五角大廈」，美國戰爭部向《紐約郵報》證實，部長赫格塞思（Pete Hegseth）搭乘E-4B進行名為「自由武器庫」的全國巡迴之旅，只是在宣傳美國國防工業基地並提升軍隊招募成效。

據《紐約郵報》報導，E-4B Nightwatch是一架經過大幅改裝的波音747客機，由美國空軍操作，設計用於在重大國家緊急情況下維持聯邦政府運作，包括核戰爭期間。它可在不加油的情況下持續飛行長達12小時，且具備空中加油能力以延長任務時間。即使地面指揮中心遭到破壞，它仍能維持全球通訊，實際上就是一個空中移動的五角大廈。