趁民望高企 高市早苗擬23日解散眾議院提早選舉

高市早苗內閣民意支持率持續在70%，仍處剛上台的蜜月期。(路透社)

日本首相高市早苗去年10月上台以來，一直民望高企，她似乎有意藉著高人氣提早眾議院選舉，期望執政自民黨議席增加，方便施政。共同社周日引述消息人士指，她向自民黨相關人士表示，正考慮於眾議院本月23日舉行例行會議時，宣布解散眾議院，最早於2月8日投票。

報道指，高市內閣的支持率維持在約70%，部分自民黨議員要求解散眾議院。有黨員說，他們準備好提早解散眾議院。眾議院選舉日程以「1月27日發布公告、2月8日投票」和「2月3日發布公告、2月15日投票」為主要方案。但政府內部也有謹慎論調，認為應該優先讓2026年度預算在3月底前先獲通過。