趁民望高企 高市早苗擬23日解散眾議院提早選舉

日本首相高市早苗去年10月上台以來，一直民望高企，她似乎有意藉著高人氣提早眾議院選舉，期望執政自民黨議席增加，方便施政。共同社周日引述消息人士指，她向自民黨相關人士表示，正考慮於眾議院本月23日舉行例行會議時，宣布解散眾議院，最早於2月8日投票。
報道指，高市內閣的支持率維持在約70%，部分自民黨議員要求解散眾議院。有黨員說，他們準備好提早解散眾議院。眾議院選舉日程以「1月27日發布公告、2月8日投票」和「2月3日發布公告、2月15日投票」為主要方案。但政府內部也有謹慎論調，認為應該優先讓2026年度預算在3月底前先獲通過。
反對聲音憂影響抗通脹預算失民望
自民黨和維新會組成的執政聯盟免強組成多數派，若在眾院改選中失議席，即使只是1席，也達不到全體465個議席的過半數233席。另外，即使眾議院選舉取勝，執政黨在參議院仍為少數派，執政工作不穩定的局面仍會持續。高市上周四(8日)於錄製的日本放送協會(NHK)節目中就解散眾議院表示：「已指示閣員盡早執行補充預算。希望國民早日感受到物價高漲對策的效果。當前正拼命致力於眼前課題。」該節目於周日(11日)播出。
若解散眾議院，2026年度預算必將延至4月以後通過。由於還會出現一段政治空白期，多名自民黨高層表示擔憂，指這將使以物價高漲對策為優先課題的內閣既有方針的前後整合性遭到質疑。