泰國PP島觀光船撞漁船 俄籍少女罹難13傷(有片)

泰國著名旅遊景點PP島附近海域今晨發生嚴重船難。一艘載有52名遊客及3名船員的觀光船，從布吉島出發前往PP島途中，與當地漁船發生猛烈碰撞。

18歲俄羅斯籍女性遊客不幸身亡

泰國海事部門接報後立即派出救援船隻趕赴現場，將所有落水人員救起並送往PP島安置。

經初步確認，一名18歲俄羅斯籍女性遊客不幸身亡，另有13名傷者需在島上醫療站接受治療，其中部分重傷者已轉送布吉島醫院。當局正調查事故具體原因。