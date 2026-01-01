熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-11 16:49
更新：2026-Jan-11 16:49

泰國PP島觀光船撞漁船 俄籍少女罹難13傷(有片)

觀光船船頭嚴重受損。(互聯網)

泰國著名旅遊景點PP島附近海域今晨發生嚴重船難。一艘載有52名遊客及3名船員的觀光船，從布吉島出發前往PP島途中，與當地漁船發生猛烈碰撞。

事故發生於上午9時許，觀光船「Korawich Marine 888」船頭嚴重損毀，多名穿著救生衣的旅客被迫跳海待救。

當局在醫療站救治傷者。(互聯網)

18歲俄羅斯籍女性遊客不幸身亡

泰國海事部門接報後立即派出救援船隻趕赴現場，將所有落水人員救起並送往PP島安置。

經初步確認，一名18歲俄羅斯籍女性遊客不幸身亡，另有13名傷者需在島上醫療站接受治療，其中部分重傷者已轉送布吉島醫院。當局正調查事故具體原因。

片段︰

