泰國PP島觀光船撞漁船 俄籍少女罹難13傷(有片)

泰國著名旅遊景點PP島附近海域今晨發生嚴重船難。一艘載有52名遊客及3名船員的觀光船，從布吉島出發前往PP島途中，與當地漁船發生猛烈碰撞。
事故發生於上午9時許，觀光船「Korawich Marine 888」船頭嚴重損毀，多名穿著救生衣的旅客被迫跳海待救。
18歲俄羅斯籍女性遊客不幸身亡
泰國海事部門接報後立即派出救援船隻趕赴現場，將所有落水人員救起並送往PP島安置。
經初步確認，一名18歲俄羅斯籍女性遊客不幸身亡，另有13名傷者需在島上醫療站接受治療，其中部分重傷者已轉送布吉島醫院。當局正調查事故具體原因。
片段︰
🇹🇭 Thailand: The fishing trawler Pichai Samut 1 collided with the tourist speedboat Korawich Marine 888 off the Phi Phi Islands in Phuket. At least 11 people were injured, one of them seriously. There were approximately 50 people on board. pic.twitter.com/DKE2AN0Ov2— Argonaut (@FapeFop90614) January 11, 2026