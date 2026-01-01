印度東部賈坎德邦（Jharkhand）西辛布姆區（West Singhbhum）接連發生多宗野生大象攻擊人類事件。印度警方在1月10日表示，最新一宗大象攻擊事件致3人死亡。據統計，過去10天以來大象攻擊事件已造成22人死亡，據報襲擊皆為同一隻與象群走散的雄性大象所為，當局正在設法搜尋及追捕。
據印度《News 18》報道，當地時間1月10日，這頭野象於賈坎德邦與奧迪薩邦（Odisha）交界的貝尼薩加爾湖（Benisagar Lake）附近發動攻擊。目擊者指出，這頭與象群失散的雄性大象突然變得極具攻擊性，當場踩死1名年輕人，並用象鼻捲起另一人拖入森林，該名男子遺體稍後被尋獲。第3名重傷者送院後仍不治身亡。
地方媒體報道，這頭成年雄性象具有特殊行為模式，白天躲藏在森林深處，夜間才入村落展開攻勢。當地森林局官員表示，這頭大象移動速度極快，追蹤相當困難。專家分析，該雄性大象可能正值發情期，性格變得異常攻擊性強。
就在幾天前，當地時間1月6日深夜10時左右，諾阿蒙迪區（Noamundi）巴爾巴里亞村（Bharbaria）發生嚴重攻擊事件。一頭野象突然闖入民居，當時屋內所有人都在睡夢中，造成一對夫妻及其兩名子女等6名家庭成員死亡，另有2人重傷送院。僅有1名孩童逃出屋外倖存。
查伊巴薩林區官員納拉揚（Aditya Narayan）證實，同一頭大象於1月5日才在戈伊爾克拉警區（Goilkera）的科爾漢森林區（Kolhan）殺害7人，包括一名年輕男子及其2名子女。他表示，這頭大象不斷變換位置，讓官員難以追蹤。
當局已從西孟加拉邦（West Bengal）調派專家團隊協助麻醉捕捉作業，並向野生動物保育組織Vantara尋求支援。
呼籲居民遠離森林
森林官員已對邊境地區發布警報，呼籲居民保持警戒並遠離森林區域。所有死者均來自賈坎德邦，但身份仍在確認中。
根據統計，2019年至2023年間，印度因森林破壞導致大象棲息地減少，人象衝突案件增加，共有超過2800人遭大象攻擊死亡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章