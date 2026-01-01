印度東部賈坎德邦（Jharkhand）西辛布姆區（West Singhbhum）接連發生多宗野生大象攻擊人類事件。印度警方在1月10日表示，最新一宗大象攻擊事件致3人死亡。據統計，過去10天以來大象攻擊事件已造成22人死亡，據報襲擊皆為同一隻與象群走散的雄性大象所為，當局正在設法搜尋及追捕。

據印度《News 18》報道，當地時間1月10日，這頭野象於賈坎德邦與奧迪薩邦（Odisha）交界的貝尼薩加爾湖（Benisagar Lake）附近發動攻擊。目擊者指出，這頭與象群失散的雄性大象突然變得極具攻擊性，當場踩死1名年輕人，並用象鼻捲起另一人拖入森林，該名男子遺體稍後被尋獲。第3名重傷者送院後仍不治身亡。