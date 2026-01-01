英媒指特朗普要求制定攻格陵蘭計劃 美軍將領想辦法拒絕

美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜羅成功，他近日屢次表示想「染指」格陵蘭。英國傳媒稱，他已下令聯合特種作戰司令部制定攻佔格陵蘭計劃；不過遭到參謀長聯席會議的美軍將領反對，有人認為入侵格陵蘭不合法，也不會獲國會支持。有外交官員認為，美國侵略屬於丹麥自治區的格陵蘭，將令北美與歐洲國家締結的軍事聯盟北約從內部摧毀；而這可能是「讓美國再次偉大」運動的強硬派想見到的局面，因國會不准美國退出北約，而佔據格陵蘭將迫使歐洲國家放棄北約。

格陵蘭｜提議攻伊朗轉移特朗普視線 英國《星期日郵報》引述消息人士稱，美軍對委內瑞拉的軍事行動成功，令以國土安全顧問米勒為首的特朗普身邊鷹派人士主張在俄羅斯或中國行動前，瞬即佔據格陵蘭。特朗普上周五表明，將對格陵蘭展開行動，無論格陵蘭民眾是否喜歡。他又指雖然根據1951年與北約另一成員丹麥的協議，美國早已在該島駐軍，但並不足以確保格陵蘭的防衛，美國必須取得該地。特朗普說，「我們須保衛格陵蘭，否則中國或俄羅斯會這樣做。」消息人士稱，參謀長聯席會議的軍官嘗試轉移特朗普的注意力，提出採取較不爭議的方法，例如攔截逃避西方制裁的俄羅斯影子船隊，或者對伊朗發動攻擊。另有報道指，特朗普與白宮官員討論了不同方案，包括採取軍事行動，以及給格陵蘭居民一筆錢，以說服他們棄丹麥而改投美國懷抱，加入美國。

格陵蘭｜議會五黨將開會商議 格陵蘭各政黨一向主張獨立，但在如何獨立的方案上存分歧。丹麥持開放態度，讓格陵蘭人選擇是否獨立。格陵蘭議會內全部五個政黨上周五表示將開會討論，以確保民眾的權益獲保障。他們又強調希望美國結束對格陵蘭的壓迫，「我們不想成為美國人，我們不想成為丹麥人，我們想成為格陵蘭人」。格陵蘭議會對上一次開會是在去年11月，下次會議原定2月3日舉行。格陵蘭擁有稀土資源，但因嚴寒氣候、缺乏重要基建及惡劣地質環境妨礙開採。即使特朗普取得格陵蘭，這些須克服的問題不會消失。瑞典首相克里斯特松昨強烈批評美國對格陵蘭和丹麥的脅逼。德國副總理兼財長克林拜耳昨啟程往華盛頓出席七國集團財長會議前則稱，國際法原則適用於任何人，包括美國。