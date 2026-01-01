濟州航空179死空難 客機撞鳥再撞混凝土牆 機師最後75秒絕望通話曝光

南韓濟州航空7C2216號班機前年12月在降落過程中疑被大規模鳥群衝擊，最終失控撞向混凝土牆，造成179人罹難。南國官方近日首度公開黑盒紀錄，揭露事故前最後75秒的對話內容，黑盒紀錄呈現機師在生死之間的對話。

有關內容由南韓國會「1229客機空難真相國政調查特別委員會」代表、在野黨國民力量議員金素喜公開。據稱，當日早上8時58分11秒，副機長驚呼「有鳥！」，並說「下面有非常多」，指的是跑道附近密集的鳥群。根據後續的調查，估計當時花嘴鴨群數量約達5萬隻。