濟州航空179死空難 客機撞鳥再撞混凝土牆 機師最後75秒絕望通話曝光

南韓濟州航空7C2216號班機前年12月在降落過程中疑被大規模鳥群衝擊，最終失控撞向混凝土牆，造成179人罹難。南國官方近日首度公開黑盒紀錄，揭露事故前最後75秒的對話內容，黑盒紀錄呈現機師在生死之間的對話。
有關內容由南韓國會「1229客機空難真相國政調查特別委員會」代表、在野黨國民力量議員金素喜公開。據稱，當日早上8時58分11秒，副機長驚呼「有鳥！」，並說「下面有非常多」，指的是跑道附近密集的鳥群。根據後續的調查，估計當時花嘴鴨群數量約達5萬隻。
9秒後，機長決定執行「重飛」(Go around)，然而在8時58分26秒，黑盒錄下疑似撞擊鳥群的巨響，伴隨機長短促的驚呼聲。
遭鳥擊後，機長於8時58分35秒通報「嚴重受損」(Severe damage)，並立即宣告「緊急處置」(Memory Item)」，依照訓練程序展開應變，包括改為手動推力控制及關閉其中一個引擎等。
15秒後，飛行資料紀錄器(FDR)及座艙語音紀錄器(CVR)停止運作。及至8時58分56秒，客機連續發出「Mayday」求救訊號。機組人員於約9時01分嘗試聯絡控制塔，但客機於9時02分衝出跑道，撞上混凝土牆出事。
超級電腦︰若跑道無混凝土牆 全機人員或生還
較早前有報道指，根據超級電腦模擬分析，若涉事機場跑道盡頭沒有設置安裝導航設施的混凝土牆，失事客機滑行一段距離料會停下，機上所有人有機會生還。