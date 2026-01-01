熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-11 22:40
更新：2026-Jan-11 22:40

濟州航空179死空難 客機撞鳥再撞混凝土牆 機師最後75秒絕望通話曝光

分享：
前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社)

前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社)

adblk4

南韓濟州航空7C2216號班機前年12月在降落過程中疑被大規模鳥群衝擊，最終失控撞向混凝土牆，造成179人罹難。南國官方近日首度公開黑盒紀錄，揭露事故前最後75秒的對話內容，黑盒紀錄呈現機師在生死之間的對話。

有關內容由南韓國會「1229客機空難真相國政調查特別委員會」代表、在野黨國民力量議員金素喜公開。據稱，當日早上8時58分11秒，副機長驚呼「有鳥！」，並說「下面有非常多」，指的是跑道附近密集的鳥群。根據後續的調查，估計當時花嘴鴨群數量約達5萬隻。

adblk5

9秒後，機長決定執行「重飛」(Go around)，然而在8時58分26秒，黑盒錄下疑似撞擊鳥群的巨響，伴隨機長短促的驚呼聲。

前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社) 前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社) 前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社) 前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社) 前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社) 前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社) 前年發生的濟州航空空難造成179人死亡。(路透社)

遭鳥擊後，機長於8時58分35秒通報「嚴重受損」(Severe damage)，並立即宣告「緊急處置」(Memory Item)」，依照訓練程序展開應變，包括改為手動推力控制及關閉其中一個引擎等。

15秒後，飛行資料紀錄器(FDR)及座艙語音紀錄器(CVR)停止運作。及至8時58分56秒，客機連續發出「Mayday」求救訊號。機組人員於約9時01分嘗試聯絡控制塔，但客機於9時02分衝出跑道，撞上混凝土牆出事。

adblk6

超級電腦︰若跑道無混凝土牆 全機人員或生還

較早前有報道指，根據超級電腦模擬分析，若涉事機場跑道盡頭沒有設置安裝導航設施的混凝土牆，失事客機滑行一段距離料會停下，機上所有人有機會生還。

2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務