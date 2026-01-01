伊朗反政府示威最少203死 傳特朗普已聽取美軍行動方案

伊朗反政府示威持續兩周，局勢急劇惡化。據國際人權組織統計，死亡人數已攀升至最少203人，大部分為示威者，其餘為安全部隊成員。全國近200個城市爆發示威，迄今有逾2,600人遭拘押。美媒指美軍已向總統特朗普提交軍事行動方案。

伊朗首都德黑蘭街頭前晚再現大規模抗議，大批示威者不理當局切斷互聯網通訊上街，高呼反對最高領袖哈梅內伊口號，並焚燒車輛及破壞政府建築，甚至有清真寺遭縱火。設拉子及拉什特等逾100個城市亦有反政府示威。有人權組織稱伊朗全國31個省於過去兩周，爆發逾570場示威。有目擊者指，伊朗革命衛隊在西部地區直接向示威人群開槍鎮壓。外媒引述當地幾間醫院人員稱，醫院接收了大量傷者，部分青年頭部或心臟中彈，更有患者眼球遭子彈射穿。由於遺體過多，部分醫院被迫將屍體堆疊存放於祈禱室內。伊朗國家安全委員會警告將毫不留情起訴策動示威者，據報200人因涉恐怖組織被捕。革命衛隊稱，拘捕了一名為以色列當間諜的外國人。