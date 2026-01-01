人權組織指伊朗示威增至逾500死　據報特朗普不考慮派出地面部隊

伊朗示威浪潮升級，人權組織指，增加到至少530多人死亡，包括490名示威者及48名安全部隊成員，另外有逾1萬人被拘留。據報美國總統特朗普將於13日聽取高層官員簡報應對伊朗示威活動的具體方案，現正考慮一系列軍事介入伊朗的選項，但不包括派出地面部隊進入伊朗。

伊朗這輪示威上月28日觸發，源於貨幣貶值、通脹持續飆升、生活成本上漲，到近日演變成對政權的不滿。示威浪潮已席捲過百個城市，路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡。至今已有逾1萬600人被捕。伊朗官方尚未公布任何死傷數字。伊朗通訊社引述官方消息報道，全國有111名安全部門人員在近期騷亂期間喪生。伊朗政府周日宣布，爲騷亂期間死難的烈士舉行爲期三天的全國哀悼，並號召民眾周一遊行，譴責恐怖犯罪份子的暴行。