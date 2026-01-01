熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-12 10:38
更新：2026-Jan-12 10:38

據報德國將力推在格陵蘭設「北極哨兵」　英擬部署部隊及機艦

據報德國將力推在格陵蘭設「北極哨兵」，英擬部署部隊及機艦。(AP)

據報德國將力推在格陵蘭設「北極哨兵」，英擬部署部隊及機艦。(AP)

據報英國和歐盟正就在格陵蘭設立北約特派團一事制定計畫，德國計畫提出「北極哨兵」(Arctic Sentry)北約聯合特派團，負責維護區域安全，以緩和因特朗普威脅吞併格陵蘭島而導致的緊張關係；英國擬部署部隊、軍艦和軍機，以防範俄羅斯和中國的威脅。

彭博引述消息報道，德國將提出設立名為「北極哨兵」的北約聯合特遣部隊，做法類似北約自去年起在波羅的海執行的「波羅的海哨兵」(Baltic Sentry)行動，該行動旨在監測威脅並保護波羅的海的重要基礎設施。這些仍處於初步階段的計畫，可能包括派遣英國士兵、軍艦與軍機，負責守衛格陵蘭。歐洲方面希望，這樣的安排足以說服特朗普放棄追逐這座擁有自治地位的島嶼。德國外交部長Johann Wadephul表示，如果美國總統關切的是來自俄羅斯或中國船艦、潛艦在本區域的威脅，當然可以一起找到解決方案。

歐洲方面希望，這樣的安排足以說服特朗普放棄「染指」格陵蘭。(資料圖片)

北歐外交官反駁有中俄船艦在格陵蘭附近活動說法

特朗普9日再次表示，美國必須擁有格陵蘭，以防止俄羅斯或中國未來佔據該地。他多次聲稱中俄船艦正在格陵蘭附近活動，但北歐國家否認這項說法。《金融時報》報道，北歐外交官引述兩名能接觸北約情報簡報的北歐高層外交官指出，近年來在格陵蘭周邊並未發現俄羅斯或中國船艦或潛艦的跡象，以反駁特朗普有關俄羅斯與中國船艦在格陵蘭附近活動的說法。

