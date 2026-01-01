據報德國將力推在格陵蘭設「北極哨兵」　英擬部署部隊及機艦

據報英國和歐盟正就在格陵蘭設立北約特派團一事制定計畫，德國計畫提出「北極哨兵」(Arctic Sentry)北約聯合特派團，負責維護區域安全，以緩和因特朗普威脅吞併格陵蘭島而導致的緊張關係；英國擬部署部隊、軍艦和軍機，以防範俄羅斯和中國的威脅。

彭博引述消息報道，德國將提出設立名為「北極哨兵」的北約聯合特遣部隊，做法類似北約自去年起在波羅的海執行的「波羅的海哨兵」(Baltic Sentry)行動，該行動旨在監測威脅並保護波羅的海的重要基礎設施。這些仍處於初步階段的計畫，可能包括派遣英國士兵、軍艦與軍機，負責守衛格陵蘭。歐洲方面希望，這樣的安排足以說服特朗普放棄追逐這座擁有自治地位的島嶼。德國外交部長Johann Wadephul表示，如果美國總統關切的是來自俄羅斯或中國船艦、潛艦在本區域的威脅，當然可以一起找到解決方案。