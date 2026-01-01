寒冷氣候對芬蘭人而言並不陌生，然而今年席捲北歐、中歐及東歐廣大區域的低溫，較往年更為嚴峻。位於芬蘭北部人煙稀少地區的基蒂萊，成為此波寒流重災區，大量前往拉普蘭旅遊的遊客因此受困。

據芬蘭國家公共廣播公司報道，基蒂萊機場所在的拉普蘭地區（Lapland）已連續數日遭受極寒天氣侵襲。芬蘭氣象研究所預測，當地今日氣溫將進一步下探至接近零下40度的極端低溫，使得旅客或要繼續滯留。

歐洲多國同樣遭受惡劣天氣影響。德國北部地區自1月9日起，德國鐵路公司因大雪而全面暫停服務，至1月11日乘客仍面臨大規模延誤與取消。德國最人口稠密的西部州份北萊茵-威斯特法倫州，當局宣布今日所有學校將關閉並改為線上授課，以面對預測道路結冰情況。

波羅的海國家同樣受到嚴寒侵襲。愛沙尼亞與立陶宛當局呼籲市民取消所有非必要旅行，以避開預期的暴風雪；而鄰國拉脫維亞則針對西部地區發布雪災警報，提醒居民做好防範準備。