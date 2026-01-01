日本探測船「地球號」出發探稀土　預計2027開採

中日關係持續緊張，稀土恐成為中方牽制重要手段，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）探測船「地球號」今出發，前往南鳥島海域進行深海泥採掘試驗，目標是提取含有高濃度稀土元素的泥質資源。 南鳥島近海採掘實驗 綜合日本傳媒報道，「地球號」今上午9時左右，自靜岡市清水港出航，前往距東京約2千公里的南鳥島海域。報道指出，「地球號」預計將1周左右抵達南鳥島近海，隨即開始為期約20天的深海泥採掘實驗。

根據調查，南鳥島周邊海底存在高濃度的稀土元素泥層，這次實驗將從深海約6千公尺處，將泥質樣本拉上船，檢驗實際採掘可行性。報導表示，稀土元素是製造汽車電動馬達、智慧型手機零件等高科技產品的重要礦物。日本目前超過70%的稀土依賴中國進口。然而，中方於本月6日宣布禁止向日本出口部分可能涉及軍事用途的品項，市場擔憂稀土出口也可能受影響，使得日本自行開發稀土的能力備受關注。