日本新一輪民調顯示，首相高市早苗的支持度仍維持7成以上支持，因此她與執政黨正考慮下星期提出解散國會。同時根據日本新聞網的調查，有58%受訪者擔心中日關係影響日本的經濟。而她會在明日（13日）接待訪日的南韓總統李在明。 日本新聞嬝在上星期五及六（9及10日）進行的電話訪問，訪問了2,653人，當中1,015人作出回應。在調查中，支持高市內閣的受訪者達到78.1%，比上月的調查上升2.3個百分點，而不支持的受訪者亦下跌2.1個百分點至18.6%。對於自民黨與日本維新會共同執政，有48%的受訪者表示支持，不支持為33%，至於有傳國民民主黨亦加入執政聯盟，亦有42%表態支持，當中支持國民民主黨的受訪者，更達69%。對於希望高市內閣在新一屆國會的政策之中，受訪者認為應對物價高漲及經濟政策至為重要，其次是減輕經濟的負擔，第3是育兒及少子化的對策。

逾7成人反對美國攻擊委內瑞拉 對於目前的日本經濟情況的預測，有18%表示會好轉，而會轉差就有19%，至於58%表示維持不變。對於中日關係，中方禁止可作軍事用途的物品輸出，對日本經濟的影響，有58%人表達憂慮，而41%的人則不感到憂慮或完全沒影響。至於對於美國攻擊委內瑞拉的行動，有73%的受訪者表示不支持。 在調查中亦對各黨派支持度進行調查，當中執政自民黨支持度為29.7%，較上月微升0.2個百分點，而執政同盟的維新會亦有5.0%的支持度，與上月維持不變。盛傳加入執政聯盟的國民民主黨，支持度較上月急增2.2個百分點至6.3%，而之前退出執政聯盟的公明黨，支持度回升0.1個百分點至3.7%，最大在野黨的立憲民主黨支持度持續下跳至5.0%，故上月再跌1.3個百分點。而表示不支持任何政黨仍是較高，有40.3%。

麻生太郎左右高市決定 在民意持續高企之下，有傳高市將在下星期五（23日）宣布解散國會，在27日開始接受提名並在2月8日進行國會選舉。日本媒體指出，雖然人們預計高市可能在6月的國會會期後才解散國會，不過媒體指出受到自民黨副總裁麻生太郎以及之前國會落選議員的影響下，高市可能提早在1月解散眾議院。報道指由於高市得位主要受助於麻生太郎的支持，而麻生考慮到目前高市支持度的高企，加上在去年底落選的自民黨議員與高市會面，請求提前大選，讓自民黨有機會重奪國會大多數的議席，這成為今次解散的推動力。

另外，高市早苗將在明日起，與來訪的南韓總統李在明會面。李在明將會訪問高市的故鄉奈良，並在當地進行會談，日本表示今次李在明回訪是雙方首腦互訪的一環。預料雙方會就高市提出的涉台言論，以及中國對日本進出口的限制，還會重申兩國在經濟安保領域合作的重要性，以及美日韓三國的合作。而南韓方面據報希望雙方在歷史遺留的問題取得進展，當中包括二戰期間山口縣的煤礦事故，希望協助簽中收回南韓工人的骸骨及進行DNA化驗。