日本東京社長被斬死　兇手稱不滿被減半個月獎金

日本警察表示，河嶋疑在上周三至周四（7至8日）期間在大田區的公寓內被山中刺死。據報道，二人以前是高中同學，二人關係一直良好，河嶋在2021年接過父親在新橋的音響設備生意，並在4年前邀請山中加入公司，獲委任為營業部長。不過關係自從變成「上司與部下」後，關係開始疏離。

日本東京在上星期發現一名44歲的音響器材企業社長，河嶋明宏被發現倒臥大田區的一幢公寓內，警察其後拘捕河嶋公司的45歲員工山中正裕，兇手在受查中透露，因為不滿他的獎金由原來的個半月被減至只有1個月，因而襲擊社長，但否認有意殺人。

據警察表示，在受查中山中表示他襲擊河嶋的原因，是因為他原本獲得1.5個月的獎金，被調低成為1個月。而警察在山中的家進行搜查時，亦確定他獲得相當於1個月薪酬的獎金。而山中在受查時，承認襲擊河嶋，但否認意圖殺人。據警察指，山中在殺害河嶋後的一日，試圖坐新幹線離開東京，其後在東京站月台被警察發現，並將他帶返警署問話。

犯案時更換衣服

不過警察懷疑山中是有計劃犯案，因為他們在河嶋的住所埋伏約1個小時，之後在遇到河嶋後，先用殺蟲劑噴向河嶋，然後用刀先刺向河嶋的頸及大腿，在河嶋試圖逃回家，再向背上插一刀。而事後在河嶋住所浴室有發現血跡，懷疑是有人想清洗有關證據。而在附近閉路電視，亦發生在前往河嶋住所時，山中途中故意更換一件白色T裇，在犯案後換回深色衫，之後在山中居住的大廈垃圾收集站，發現一件白色T裇及染血的刀。