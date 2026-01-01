伊朗示威引發政局動盪，傳出當局血腥鎮壓造成逾500人死亡後，美國總統特朗普周日晚在空軍一號上向記者稱，美國將強硬回應，不排除採取軍事行動，「軍方正研究，我們正考慮一些非常強硬的選項」。他又指，伊朗要求會談磋商其核計劃，但美方可能在會談之前行動。特朗普說，「伊朗想談判，對，我們或與他們會面。會面正在籌備中。但我們可能在會面前先就事態發展採取行動。」有記者問，示威者被殺是否過了他的「紅線」，特朗普回答「他們正開始，看來是這樣」。伊朗外長阿拉格齊周一在一個簡報會上，向外國駐當地大使稱，伊朗準備好戰爭，但也會對話。
伊朗示威｜高官呼籲民眾周一上街抗議美以兩國
伊朗新一輪示威於上月28日開始，民眾抗議物價高漲，然後矛頭指向自1979年伊朗革命後統治伊朗的伊斯蘭教士領導層。國營電視台周一直播大批民眾出席死於示威的安全部隊人員葬禮，以及各地支持政府的示威，譴責「最近的恐怖主義事件」；又播出多名高官呼籲民眾周一上街，抗議美國和以色列領導的恐怖行動。阿拉格齊稱，伊朗局勢已「完全受控」，又批評特朗普威脅對伊朗採取行動只會將示威變成流血，鼓動「恐怖分子」以示威者和安全部隊為目標，以便外國介入。伊朗自上周四起便「斷網」影響消息流通，特朗普周日稱將與科技大亨馬斯克商談透過他旗下的星鏈衛星服務，恢復伊朗的互聯網供應。
路透社稱，以色列3名消息人士表示，以色列對美國可能介入伊朗局勢保持高度戒備。以色列在2025年6月與伊朗打了12天戰爭，當時美國一度加入行動轟炸伊朗核設施。伊朗則向以色列和美國於卡塔爾的軍事基地發射導彈。