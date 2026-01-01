伊朗示威引發政局動盪，傳出當局血腥鎮壓造成逾500人死亡後，美國總統特朗普周日晚在空軍一號上向記者稱，美國將強硬回應，不排除採取軍事行動，「軍方正研究，我們正考慮一些非常強硬的選項」。他又指，伊朗要求會談磋商其核計劃，但美方可能在會談之前行動。特朗普說，「伊朗想談判，對，我們或與他們會面。會面正在籌備中。但我們可能在會面前先就事態發展採取行動。」有記者問，示威者被殺是否過了他的「紅線」，特朗普回答「他們正開始，看來是這樣」。伊朗外長阿拉格齊周一在一個簡報會上，向外國駐當地大使稱，伊朗準備好戰爭，但也會對話。