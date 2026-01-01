厄瓜多爾海灘懸掛5顆人頭　疑販毒集團衝突

5顆人類頭顱被懸掛在海邊。（X）

南美洲國家厄瓜多西南部的小漁港洛佩斯港（Puerto Lopez），11月11日發生「5顆人頭」被以繩索懸掛在海灘木柱上的血腥案件。警方將這宗兇殺案定性為犯罪集團之間的衝突。

根據《美聯社》，當地媒體公布的影像顯示，現場除了被懸掛的頭顱外，還留有針對涉嫌勒索漁民者的警告標語。當局表示，與跨國販毒集團有聯繫的毒品走私網絡在當地相當活躍，這些組織常利用漁民及其小型船隻進行非法活動。

洛佩斯港所在的馬納比省（Manabi）因毒品走私路線與地盤爭奪引發多宗暴力案。警方於1月11日表示，他們已在洛佩斯港執行管制與監視行動，目前該省與全國其他8個省份正處於「緊急狀態」，這項措施特別針對沿海地區的治安問題展開控制和監視，旨在遏制暴力螺旋式上升。