震撼！美刑事調查鮑威爾惹通脹恐慌 金價再飛天 分析料衝5千美元關

委內瑞拉變局後緊接伊朗隨時變天，加上美國聯邦司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，三重燃料加入助燃下，將本已炒得火熱的金價及銀價進一步拋上新高。國際現貨金價昨歷史性升越每安士4,600美元，一度漲逾2%，高見4,620美元；現貨白銀如入無人之境，曾飆5.8%，高見每安士84.6美元，同創史上新高。目前市場普遍相信，黃金今年將上衝至5千美元水平。

「貨幣政策受政治壓力恐嚇」

鮑威爾證實上周五收到司法部傳票，涉及去年6月他向參議院作證時的刑事調查，內容關於聯儲局辦公大樓的翻新計劃，成為首位被刑事調查的聯儲局主席。早前有報道指調查涉及作偽證。鮑威爾則發聲明指，已盡一切努力向國會披露翻新計劃，刑事調查是藉口(pretexts)，實際是要因為聯儲局未有按總統偏好調整利率的一種威嚇，認為事件關連聯儲局能否一如以往按經濟情況調整利率，抑或貨幣政策將受政治壓力或恐嚇所左右。