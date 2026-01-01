一對稀有全白松葉蟹被捕獲　水族館展示雄蟹　雌蟹正「安胎」

日本兵庫縣但馬地區漁港，上月接連捕獲到全身雪白的松葉蟹，還罕是雌雄各一隻。牠們近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館「城崎海洋世界」，雄蟹已於9日放入水槽展示；雌蟹則因抱卵正於飼育空間受照顧，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。

日本兵庫縣但馬地區的漁港近日接連有雄、雌「白色松葉蟹」上岸，漁民將白化松葉蟹送到豐岡市水族館「城崎海洋世界」，雄蟹已於9日放入展示水槽對外公開展示，吸引不少到館遊客駐足觀賞；而抱卵的雌蟹則被安排在後方飼育空間照養，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。