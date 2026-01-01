熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-13 14:15
更新：2026-Jan-13 14:15

露天歎早餐遇天降大玻璃　砸中食客當場昏迷(慎入有片)

分享：
露天歎早餐遇天降大玻璃，砸中食客當場昏迷。(X)

露天歎早餐遇天降大玻璃，砸中食客當場昏迷。(X)

adblk4

阿根廷布宜諾斯艾利斯日前發生一起驚悚意外，一名50歲男子在一家咖啡館外露天用餐區享用早餐期間，突然天降一幅巨型玻璃，重擊男子頭部後爆裂，事主當場浴血、重傷昏迷。附近監視器拍下驚悚過程。

綜合報道，男子當天選擇布宜諾斯艾利斯巴勒莫區一間咖啡店吃早餐，他坐在設置在外店外人行道上的座位區，悠閒地喝汽水、滑手機，突然一大片玻璃從天而降，事主被擊中瞬間立即失去意識，桌子也被砸飛翻覆。咖啡店職員表示，當時聽到巨大聲響，還以為發生車禍，一出門卻看到顧客受傷，急忙召喚救護車，並先為事主止血。

adblk5

突然一大片玻璃從天而降。(X) 事主被擊中瞬間立即失去意識，桌子也被砸飛翻覆。(X) 事主當場浴血、重傷昏迷。(X)

傷者頭部縫20 手臂3根肌腱被割斷

受傷事主被送院治療，頭部縫了20針，左臂有3根肌腱被割斷，必須持續進行復健，已經沒有生命危險。警方調查後指出，肇禍玻璃尺寸約為1平方米，是從咖啡店樓上4樓一個住宅單位的露台掉落，該單位無人居住，屋主居於在其他省份，當局目前先將該單位其他有安全隱患的玻璃拆除，至於責任問題，要等到詳細調查評估建物情況後才能確定。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務