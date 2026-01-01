露天歎早餐遇天降大玻璃　砸中食客當場昏迷(慎入有片)

阿根廷布宜諾斯艾利斯日前發生一起驚悚意外，一名50歲男子在一家咖啡館外露天用餐區享用早餐期間，突然天降一幅巨型玻璃，重擊男子頭部後爆裂，事主當場浴血、重傷昏迷。附近監視器拍下驚悚過程。
綜合報道，男子當天選擇布宜諾斯艾利斯巴勒莫區一間咖啡店吃早餐，他坐在設置在外店外人行道上的座位區，悠閒地喝汽水、滑手機，突然一大片玻璃從天而降，事主被擊中瞬間立即失去意識，桌子也被砸飛翻覆。咖啡店職員表示，當時聽到巨大聲響，還以為發生車禍，一出門卻看到顧客受傷，急忙召喚救護車，並先為事主止血。
傷者頭部縫20針 手臂3根肌腱被割斷
受傷事主被送院治療，頭部縫了20針，左臂有3根肌腱被割斷，必須持續進行復健，已經沒有生命危險。警方調查後指出，肇禍玻璃尺寸約為1平方米，是從咖啡店樓上4樓一個住宅單位的露台掉落，該單位無人居住，屋主居於在其他省份，當局目前先將該單位其他有安全隱患的玻璃拆除，至於責任問題，要等到詳細調查評估建物情況後才能確定。
