成田機場測試衣物壓縮機　1分鐘可將體積壓縮至七分一 (有片)

綜合報道，成田國際機場公司與服裝新創企業「SJOY」宣布，將從13日起在成田機場內展開「衣物壓縮機」的實驗。由於外國遊客在機場內棄置舊行李喼的案例接連不斷，場拾獲數量從2020年度的124個開始遞升，2021年度338個、2022年度552個；2023年度激增至811個；至2024年度飆達到1,034個，過去4年暴增約8.5倍，產生放置空間及處理人手等問題。成田國際機場公司希望透過引進壓縮機來緩解這項難題。而大部分棄置行李喼的原因，是因在機場購買過多手信，導致行李喼空間不足，進而購買新行李喼並隨手棄置舊喼。

使用者讚：騰出空間能放新買紀念品

成田機場設置的衣物專用自動壓縮機，是由 2019 年成立的 SJOY 公司研發的「Pocket Tips」，與一般將衣物放入真空袋抽氣的原理不同，該機器的特點是直接對衣物本身進行壓縮，且僅需1分鐘即可完成壓縮，最多可把衣服壓到只剩七分之一體積，壓縮過的衣服只要洗過就能恢復原本的大小。這部機器曾在那霸機場及熊本機場等進行實測，問卷調查顯示，有九成使用者持正面評價，紛紛表示「行李箱騰出空間能放新買的紀念品」。成田機場這台衣物壓縮機設備實驗將為期3日、至周四(15日)止，地點設於國際線為主的第2航廈以及廉價航空為主的第3航廈出境大廳，現場將開放旅客免費體驗並填寫問卷。成田機場公司創新推進組的齊藤明里表示，將根據這次實驗的反應，評估下一步進行使用者付費測試，如果效果不錯，未來將考慮正式長期使用。今次實測後，衣物壓縮機於周五(16日)起設置於羽田機場繼續實測。