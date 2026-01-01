識認漢字同開鎖　日本「天才黑猩猩」離世(有片)

日本京都大學的研究人員表示，其所飼養的雌性黑猩猩「愛」已於上周五(9日)因多重器官衰竭及年老相關小病，以49歲之齡死亡。這隻母猩猩能辨識英文字母及100多個漢字，被譽為天才。

綜合報道，日本京都大學人類行動進化研究中心(前身為靈長類研究所10日宣布，被譽為「天才黑猩猩」的雌性黑猩猩「愛」已於9日死亡，享壽49歲。死因為高齡併發多重器官衰竭。「愛」1976年出生於西非，隔年被帶到研究所，1歲半起便開始接受以電腦為主的語言與認知訓練，以促進對靈長類動物智慧的理解，為研究作出貢獻。