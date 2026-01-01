熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-13 15:45
更新：2026-Jan-13 15:45

識認漢字同開鎖　日本「天才黑猩猩」離世(有片)

識認漢字同開鎖，日本「天才黑猩猩」離世。(X)

日本京都大學的研究人員表示，其所飼養的雌性黑猩猩「愛」已於上周五(9)因多重器官衰竭及年老相關小病，以49歲之齡死亡。這隻母猩猩能辨識英文字母及100多個漢字，被譽為天才。

綜合報道，日本京都大學人類行動進化研究中心(前身為靈長類研究所10日宣布，被譽為「天才黑猩猩」的雌性黑猩猩「愛」已於9日死亡，享壽49歲。死因為高齡併發多重器官衰竭。「愛」1976年出生於西非，隔年被帶到研究所，1歲半起便開始接受以電腦為主的語言與認知訓練，以促進對靈長類動物智慧的理解，為研究作出貢獻。

2000年，「愛」誕下一隻雄性黑猩猩「阿由夢」。(X) 「愛」促進人類對靈長類動物智慧的理解，為研究作出貢獻。(X)

「愛」能辨漢字、英文字母、阿拉伯數字及顏色

日本靈長類動物學家松澤哲郎2014年指出，研究顯示，「愛」除了認得漢字和英文字母，還能辨識出阿拉伯數字0911種顏色。例如，讓「愛」看電腦螢幕顯示意思是粉紅色的漢字，並給牠1個粉紅色方塊和1個紫色方塊，結果「愛」選對了粉紅色方塊；牠亦能在眾多漢字中正確辨識。

1989年，「愛」曾與另一隻黑猩猩成功逃離籠舍，事後發現她疑似使用附近的鑰匙打開籠舍掛鎖，震驚研究人員。2000年，「愛」誕下一隻雄性黑猩猩「阿由夢」。「阿由夢」同樣展現出優異的認知表現，使得「親子之間如何傳遞知識」的研究備受關注，也成為靈長類研究的重要案例。

