日韓首腦奈良會晤　李在明謹慎回應中日關係

南韓總統李在明今日（13日）出訪日本，並在高市早苗的家鄉奈良進行會談。李在明在會後重申日韓關係的重要性，對於談及中日關係時，李在明僅稱「中日韓三國需要互相溝通及合作」。據報二人在會後在酒店宴會，韓方向高市送贈一套南韓製造的鼓，而日方就送給李在明日本製的一隻戶外手錶。

李在明在今日從關西國際機場抵達日本，之後前往奈良與高市早苗會面。二人在會後見記者，高市表示：「在與總統共同推動日韓關係的過程中，我更加堅信，兩國應該合作，並在促進區域穩定方面發揮作用。」她又表示，二人在經濟安保方面，討論到有關於供應鏈的保障。」李在明就表示：「在當前複雜多變的國際秩序之下，韓日合作關係比以往任何時候都更加重要。我希望我和首相能夠攜手向前，也希望兩國人民能夠共同努力，攜手邁向韓日兩國的新未來。」