美籲國民立即離開伊朗 對伊貿易夥伴加徵25%關稅

美國總統特朗普向血腥鎮壓民眾示威的伊朗施壓之際，美國虛擬駐伊朗大使館周一在網頁發聲明呼籲公民立即離開，指鑑於伊朗的局勢升溫，在安全情況下，美國公民應考慮自行離開伊朗往亞美尼亞或土耳其，兩國的陸路邊境關卡仍開放。假若未能離開，尋找安全地方躲避，存備充足食物、水、藥物和其他必需品；也要避開示威，保持低調等。特朗普的國家安全團隊周二將討論對伊朗行動的選項，包括空襲。特朗普周一晚於社交平台宣布對與伊朗有商業聯繫的國家加徵25%關稅，但無指明哪些國家。中國、俄羅斯和印度均與伊朗有貿易往來，有指中美去年達成的貿易協議或受影響。

美國哥倫比亞廣播公司引述兩名國防官員稱，特朗普已聽取有關在伊朗採取各種秘密和軍事選項的簡報，包括發射長程導彈攻擊，以及網絡戰和心理戰。白宮發言人萊維特周一稱，一名伊朗官員接觸了美國中東問題特使威特科夫，尋求與美方會面，又指對方私下的表態與公開言論「很不同」。她指，特朗普認為外交途徑仍然是應對問題首選方案，但如有必要，也不怕使用軍事選項。除了美國呼籲公民離開，法國駐伊朗大使館日前已撤離非必要人員。

外交部：關稅戰沒有贏家

對於特朗普宣布向與伊朗有商業往來的國家加徵關稅，外交部發言人毛寧昨在例行記者會上稱，中方在關稅問題上的立場非常明確。關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護自身正當合法權益。路透社稱，伊朗的石油主要出口到中國，土耳其、伊拉克、阿聯酋也是伊朗主要貿易夥伴。另有記者提到美國呼籲公民離開及白宮討論採取軍事行動的可能，中方對伊朗近期局勢發展有何評論。毛寧稱，中方希望並支援伊朗保持國家穩定，並一貫反對干涉別國內政，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。中方希望各方多做有利於中東和平穩定的事。她又說，正在密切關注伊朗局勢發展，將採取一切必要措施保護中國公民安全。

路透社：伊朗安全官員稱2000人死亡 伊朗官方未有公布示威的死亡人數，但有安全官員周二向路透社表示，約2,000人在示威中死亡，並指摘「恐怖分子」造成平民和安全部隊人員喪命。伊朗官媒形容示威是美國和以色列領導的「恐怖主義事件」。有人權組織指死亡人數已從五百多人增至超過600人。聯合國人權事務高級專員蒂爾克稱，對伊朗安全部隊暴力對待和平示威者感「可怕」。該組織又引述聯合國在伊朗的消息人士稱，死亡人數達數百人。蒂爾克表示，關注數千被捕者或遭處以死刑。荷蘭和芬蘭等國家傳召伊朗駐當地大使，抗議伊朗武力鎮壓民眾。伊朗周二恢復國內致電海外的通訊服務，目擊者向美聯社形容首都德黑蘭市中心戒備森嚴，政府建築物被燒毀，提款機遭破壞，以及街上很少人。有店主稱，不認為特朗普或其他國家關心伊朗人的利益。