尹錫悅妨礙公務等罪名成立 被判監5年 (更新)

【1月16日更新】南韓前總統尹錫悅2024年底宣布緊急戒嚴。首爾中央地方法院今日（16 日）下午，對尹錫悅涉嫌動用總統警衛處，阻止調查機關抓捕的部分進行宣判。據韓聯社報道，尹錫悅涉妨礙執行公務等罪名成立，被判有期徒刑5年。
這是尹錫悅因緊急戒嚴面臨的多項案件中，首批宣判的案件。
尹錫悅涉內亂案2.19宣判 南韓檢方求判死刑
尹錫悅涉嫌發動內亂案的案件結案庭審，控方要求法院判尹錫悅死刑，法院凌晨公布，將於2月19日進行一審宣判。
案件昨日在首爾中央地方法院刑事審判合議庭開審，尹錫悅與被控執行內亂的7名軍警領導班子，包括前國防部長金龍顯結案陳詞。尹錫悅發表陳詞重申自己無辜，強調自己是行使憲法賦予總統的國家緊急狀態權，並不構成叛亂，目前亦是捍衛自由和主權，恢復憲政秩序，而非鎮壓人民的軍事獨裁。
檢方指，尹錫悅2024年12月宣布實施戒嚴，當時並非處於戰爭或國家緊急狀態，目的是企圖通過清除政治反對勢力以實現權力壟斷和長期化，即謀求獨裁和長期執政，動用本應只用於國家集體利益的資源，試圖透過掌控司法和立法機關來維持權力，犯罪性質極其惡劣。檢方又建議判處金龍顯無期徒刑，指他在案中扮演關鍵角色，參與執行戒嚴。
歷任總統判死 均未有執行
南韓自1997年12月至今未有再執行死刑，獲國際特赦組織列為實際廢除死刑國家。前總統全斗煥及金大中先後因內亂罪被判死刑，最終都獲減刑及特赦，未有執行。