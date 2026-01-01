尹錫悅妨礙公務等罪名成立 被判監5年 (更新)

這是尹錫悅因緊急戒嚴面臨的多項案件中，首批宣判的案件。

案件昨日在首爾中央地方法院刑事審判合議庭開審，尹錫悅與被控執行內亂的7名軍警領導班子，包括前國防部長金龍顯結案陳詞。尹錫悅發表陳詞重申自己無辜，強調自己是行使憲法賦予總統的國家緊急狀態權，並不構成叛亂，目前亦是捍衛自由和主權，恢復憲政秩序，而非鎮壓人民的軍事獨裁。

檢方指，尹錫悅2024年12月宣布實施戒嚴，當時並非處於戰爭或國家緊急狀態，目的是企圖通過清除政治反對勢力以實現權力壟斷和長期化，即謀求獨裁和長期執政，動用本應只用於國家集體利益的資源，試圖透過掌控司法和立法機關來維持權力，犯罪性質極其惡劣。檢方又建議判處金龍顯無期徒刑，指他在案中扮演關鍵角色，參與執行戒嚴。