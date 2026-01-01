熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-14 11:33
更新：2026-Jan-14 11:33

滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆　奇蹟獲救但全島一度停電(有片)

分享：
滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆，奇蹟獲救但全島一度停電。(X)

滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆，奇蹟獲救但全島一度停電。(X)

adblk4

美國一名55歲男子在泰國小島玩滑翔傘，竟於半空失控撞上高壓電線杆，整個人倒掛在杆頂受困，事件更導致整座小島停電。綜合報道，事發於周一(12)下午約2時半，當地警方接獲求助，指芭達雅外海格蘭島(Koh Larn)塔汶海灘(Tawaen Beach)附近發生滑翔傘意外。

警方趕抵現場時，發現一名55歲美籍男子仍穿戴完整滑翔傘裝備，倒掛在約10多米高的高壓電線杆頂端，傘繩死死纏住電纜，男子無法自行脫身不斷大聲呼救，情況相當驚險，許多遊客與居民聚集圍觀。由於高壓電線仍通電，為了避免觸電意外，救援人員緊急聯絡電力單位，暫時切斷格蘭島全島供電。從斷電到完成救援，前後歷時將近1小時，最終成功將男子從電線杆上安全救下。

adblk5

倒掛在約10多米高的高壓電線杆頂端。(X) 男子無法自行脫身不斷大聲呼救。(X) 傘繩死死纏住電纜。(X)

事主腿部疑因輕微觸電導致局部燒傷

救援人員表示，該名男子腿部有多處擦傷，並疑似因輕微觸電導致局部燒傷，但他意識清楚，隨後已被送往當地醫院接受進一步治療，暫無生命危險。警方調查指出，男子持有合法滑翔傘執照，當日是從島上山頂起飛，原定降落至海灘，卻因操作失誤偏離航線釀禍。警方續指，這宗意外不僅讓全島短暫停電，也再次提醒，極限運動須作安全評估與環境風險，永遠不能掉以輕心。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務