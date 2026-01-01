滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆　奇蹟獲救但全島一度停電(有片)

美國一名55歲男子在泰國小島玩滑翔傘，竟於半空失控撞上高壓電線杆，整個人倒掛在杆頂受困，事件更導致整座小島停電。綜合報道，事發於周一(12日)下午約2時半，當地警方接獲求助，指芭達雅外海格蘭島(Koh Larn)塔汶海灘(Tawaen Beach)附近發生滑翔傘意外。

警方趕抵現場時，發現一名55歲美籍男子仍穿戴完整滑翔傘裝備，倒掛在約10多米高的高壓電線杆頂端，傘繩死死纏住電纜，男子無法自行脫身不斷大聲呼救，情況相當驚險，許多遊客與居民聚集圍觀。由於高壓電線仍通電，為了避免觸電意外，救援人員緊急聯絡電力單位，暫時切斷格蘭島全島供電。從斷電到完成救援，前後歷時將近1小時，最終成功將男子從電線杆上安全救下。