高市早苗「打鼓外交」 與李在明同台合奏BTS金曲(有片)

日本首相高市早苗周二（13日）於故鄉奈良接待到訪的南韓總統李在明。兩人在完成會談後，驚喜上演一場「打鼓外交」，同台擔任鼓手合奏包括南韓防彈少年團的歌曲「Dynamite」，以及動畫《Kpop 獵魔女團》的歌曲「Golden」，現場氣氛輕鬆融洽。 高市早苗曾於學生時期加入輕音樂社團，擔任重金屬樂團鼓手，即使出任首相仍充分發揮其音樂專長。據悉，高市去年訪韓時曾透露打鼓興趣，當時李在明隨口一句「我也想試試看」，日方遂暗中籌劃一場別具特色的「打鼓外交」。

李在明初體驗打鼓 「完成人生願望」 日韓雙方在談完政治議題後，高市早苗和李在明換上藍色服裝各自打鼓。報道指高市早苗展現出「專業級」技巧掌握節拍，並對李在明進行即場教學。初次體驗的李在明則興致十足地加入即興演奏，並透過發言人感嘆：「完成了人生的願望，我從小就希望能打鼓。」 除南韓天團BTS的《Dynamite》外，兩人還合奏了近期在Netflix及金球獎大放異彩的動畫《Kpop 獵魔女團》主題曲《Golden》，這首歌曲剛奪得第83屆金球獎「最佳原創電影歌曲」。演奏結束後，兩人在彼此的鼓棒上簽名交換留念。同時李在明也向高市送上一套由南韓製造的鼓。至於日本方面據報亦送上李在明有興趣的戶外手錶回禮。

此次會面選在奈良會談具有政治意義，因奈良不僅是高市的故鄉，與李在明曾執政的慶尚北道慶州市更是姊妹城市。雙方會談中稱隨着戰略環境嚴峻，日韓美三方合作至關重要，並同意將「穿梭外交」常態化，共同應對供應鏈與經濟安保等未來挑戰。

각자의 박자 위에 공동의 화음을 더했던 다카이치 총리(@takaichi_sanae)님과의 합주.

처음엔 조금 어색했지만, 두드릴수록 소리는 하나로 모였습니다.



드럼 연주는 오래전부터 품어온 로망이었기에, 세심하게 배려해 주신 총리님의 마음이 더욱 감사했던 시간입니다.



총리님 덕분에 음악을 통해… pic.twitter.com/TVKhi2JBhA — 이재명 (@Jaemyung_Lee) January 13, 2026