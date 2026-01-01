浮潛慘遭鯊魚咬大髀　女子拍下驚悚畫面：牠想把我拖下去(有片)

巴西一名女子在海邊潛水時，意外拍下自己遭到鯊魚攻擊的恐怖畫面，一條俗稱護士鯊的鉸口鯊(Nurse shark)狠狠咬住她的大腿，幸她不斷掙扎終於掙脫，卻在她大腿留下深刻的「吻痕」，她猶有餘悸地說：「牠想把她拖到海裡更深處」。

綜合報道，36歲女律師Tayane Dalazen在社交平台Instagram(IG)發文，指上周五(9日)與2名朋友在當地伯南布科州費爾南多·迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)浮潛時，竟然遭到鯊魚攻擊。影片顯示，Tayane與朋友開心在水中浮潛，周圍被許多美麗的魚包圍，詎料一條護士鯊突然咬住她的腿不放，幸最後在導遊的幫助下成功脫困，但她的大腿卻被鯊魚咬傷流血，並留下明顯的傷口。