格陵蘭總理稱寧選丹麥不要美國　特朗普：我不知道他是誰

在前往華府與美國高層進行關鍵會晤前夕，格陵蘭與丹麥領袖於13日舉行聯合記者會，展現高度團結。格陵蘭總理尼爾森明確表態格陵蘭絕不希望被美國擁有或治理，並直言如果必須在美國和丹麥之間做出選擇，將選擇丹麥。這被視為丹麥和格陵蘭領導人迄今對美方最強烈的反擊。然而美國總統特朗普對此不以為然，並重申美國最終會取得格陵蘭。 綜合《美聯社》與《路透社》13日報道，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根的記者會上共同強調，格陵蘭是丹麥王國的一部分，受北約軍事同盟的保護。尼爾森表示，雖然格陵蘭致力於追求長遠獨立，但在當前的地緣政治危機下，維持與丹麥的緊密關係是唯一正確的選擇，他直言：「如果現在必須在美國和丹麥之間做出選擇，那麼我們選擇丹麥。」

「無論如何」都將取得格陵蘭 弗雷澤里克森則批評美方施加的是「不可接受的壓力」，並強調兩國將並肩作戰，不讓格陵蘭成為大國博弈下的犧牲品。此舉旨在向國際社會傳達，任何強行併吞的舉動都將嚴重撕裂北約（NATO）同盟。 然而，特朗普在13日受訪時對尼爾森的表態顯得極其不屑。對於格陵蘭與丹麥的擔憂，特朗普冷淡回應「那是他們的問題」。當記者提及尼爾森傾向留在丹麥時，特朗普語帶輕蔑地表示：「我不同意他的看法。我不知道他是誰，我對他一無所知。」特朗普隨後警告，這種態度將成為尼爾森的「大問題」，並重申美國「無論如何」都將取得格陵蘭。此前，特朗普甚至嘲諷格陵蘭的防禦力僅靠「兩台狗拉雪橇」，稱若美國不接管，該地將落入俄羅斯或中國手中。

積極推動「唐羅主義」 為了化解僵局，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）與格陵蘭外長莫茨費特（Vivian Motzfeldt）已抵達華府，預計於當地時間14日與美國副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）展開談判。外界關注，在特朗普政府積極推動「唐羅主義（Donroism）」擴張領土的背景下，美方是否會開出更具威脅性的條件，或是尋求某種形式的共同開發協議。 而在格陵蘭基層，民意正出現顯著轉向。原本部分支持「快速獨立」的努克（Nuuk）居民，因擔憂遭美國強行併吞，轉而支持長期留在丹麥。當地社會普遍感到憂慮，認為特朗普的言論已嚴重干擾孩童的安全感。格陵蘭人強調，他們樂於成為美國的軍事盟友，但堅拒成為「美國人」。對他們而言，這片冰封土地並非待售的資產，而是不可侵犯的家園。