特朗普被斥包庇戀童當場舉中指　白宮：總統回應適當

白宮證實，美國總統特朗普（Donald John Trump）於當地時間12日在密歇根州參訪福特汽車工廠時，對一名高喊他是「戀童癖保護者」的民眾舉中指。當時他明顯被激怒，指著着那名身份不明的挑釁者，兩次無聲地說出「去你的」，隨後舉起中指表達不滿。
真實性一度存疑
事件畫面並未被隨行的白宮記者團捕捉到，一度引發影片真實性的質疑。白宮通訊主任張誠（Steven Cheung）向《紐約郵報》證實了該影片的真實性，並為特朗普的反應辯護：「一名瘋子正歇斯底里地大聲咒罵，總統給予了適當且明確的回應。」
這名挑釁者喊出「戀童癖保護者」，明顯針對司法部拖延公開已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案一事。這些檔案的持續公開是依據一項資訊透明法律規定，而特朗普去年曾試圖阻止這項行動，他當時將外界對愛潑斯坦的關注形容為民主黨設計的「騙局」，目的是藉此抹黑他。
特朗普：友誼早告終
特朗普曾表示，他在愛潑斯坦於2006年首次被捕之前數年，就因為對方挖角海湖莊園（Mar-a-Lago）的員工而終止了彼此的友誼。這次事件發生在福特汽車工廠，特朗普正在進行一次官方訪問，但卻因為一名旁觀者的挑釁言論而轉變為爭議性事件。
白宮發言人對此事件的反應顯示，儘管總統的言行引發爭議，官方立場仍然是將其視為對不當挑釁的合理回應。而這宗插曲也再次引發外界對於特朗普與愛潑斯坦關係的關注。
