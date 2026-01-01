特朗普被斥包庇戀童當場舉中指　白宮：總統回應適當

白宮證實，美國總統特朗普（Donald John Trump）於當地時間12日在密歇根州參訪福特汽車工廠時，對一名高喊他是「戀童癖保護者」的民眾舉中指。當時他明顯被激怒，指著着那名身份不明的挑釁者，兩次無聲地說出「去你的」，隨後舉起中指表達不滿。

真實性一度存疑

事件畫面並未被隨行的白宮記者團捕捉到，一度引發影片真實性的質疑。白宮通訊主任張誠（Steven Cheung）向《紐約郵報》證實了該影片的真實性，並為特朗普的反應辯護：「一名瘋子正歇斯底里地大聲咒罵，總統給予了適當且明確的回應。」