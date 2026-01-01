婦人手術大難不死驚喜中150萬元　丈夫：以為她出現幻覺

英國一名54歲婦人在經歷一場風險極大的手術後，致電丈夫竟然不是報平安，而是告知他中了高達14.4萬英鎊(約150萬港元)的大獎，難怪丈夫當刻以為妻子的麻醉藥效尚未退去而「胡言亂語」。

綜合報道，54歲婦人Gail Wood日前接受子宮切除手術，由於手術風險極大令她焦慮，一度擔心自己無法捱過這難關，因此在術後在恢復室觀察期間醒來時，第一時間就打算向丈夫Jason報平安。但當Gail查閱語音信箱時，竟收到郵遞區號彩券(People's Postcode Lottery)的中獎通知，她在未來1年內每個月將會有1.2萬英鎊(約12.6萬港元)存入她的帳戶，令到剛走出鬼門關的她感到驚喜萬分。