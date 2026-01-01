泰國高鐵地盤起重機倒塌壓爛列車增至28死　承建商與去年冧樓相同（更新）

【17:55更新】泰國當地部門公布死亡人數上升至28人，另有64人受傷，7人情況嚴重。中國駐泰國領事館就表示，涉事工程沒有聘用中國的工人，亦沒有中國的建築公司參與項目。
———
泰國呵叻府今日（14日）發生重大事故，一輪列車在駛過建築中的天橋時，天橋上的起重機倒塌，壓倒經過的列車，暫時最少有22人死亡。
事件發生在泰國北部的呵叻府，當時列車上載有約195名乘客及職員。當列車駛過一條橋樑的工地上面時，有起重機倒下，直接壓向列車的車廂。當地警方表示仍在搜入救援人員並在車廂的殘骸中搜索死者遺體。泰國國家鐵路局已表示會進行全面的調查。泰國公共健康部門表示，在當地時間上午11時45分，已經將所有受傷及未有受傷的乘客撤離車廂，同時有近80人受傷。有目擊者表示，在事發後他試圖了解狀況，發現起重機直接壓在第2卡列車之中。
據報道指，倒塌的大橋是在興建連接老撾與泰國的高速鐵路。據英國廣播公司報道（BBC），有關的項目雖然最初由中國籌劃，不過目前由泰國自資興建，技術及車輛仍是採用中國。有關計劃原是連續中國雲南到泰國，不過及後因為泰方認為中國對沿線土地發展要求太多而取消合作，而項目一直在延誤。
泰國總理指有人需要負責
【16:50更新】泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）指，有人需要為事件負責任，他指工程過去出現過多次問題，包括1年前發生過隧道倒塌：「這類事故只會是因為疏忽、跳過程序、偏離設計或不當使用物料所造成。」他指官員需要調查工程是否存在任何施工失誤或偏離正確程序。
當局確定，傷者人數為64人，當中8人情況嚴重。傷者多數來自巴衝縣前往其他地區的學生及工人，年齡由1歲至85歲，多數重傷者都是頭、臉、胸及腳部受傷，當中包括有骨折。
外交部：泰國企業施工
【15:55更新】中國外交部發言人毛寧在今日的記者會上，被問到事件，她表示：「我們注意到有關事故的報道，對事故造成人員傷亡表示慰問。中國政府高度重視項目和人員的安全，我們也正在了解情況，目前看有關標段是由泰方企業在施工。事故的原因還在調查中。」
報道指，有關高鐵工程項目連接曼谷至昆明造價達54億美元，在泰國當局稱為曼谷至廊開高速鐵路發展項目，在工程網站上列出涉事的林德空至四球路段，由一間意大利及泰國合作的發展公司承建，而這公司正是去年緬甸大地震導致曼谷泰國審計部門大樓倒塌事故為同一間公司，該公司的主席、幾名設計師及工程師事後都已經被捕。據當局指出，意外當時起重機至吊起一個大型石屎組件，意外時組件跌落車上。
