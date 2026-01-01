泰國高鐵地盤起重機倒塌壓爛列車增至28死　承建商與去年冧樓相同（更新）

【17:55更新】泰國當地部門公布死亡人數上升至28人，另有64人受傷，7人情況嚴重。中國駐泰國領事館就表示，涉事工程沒有聘用中國的工人，亦沒有中國的建築公司參與項目。

泰國呵叻府今日（14日）發生重大事故，一輪列車在駛過建築中的天橋時，天橋上的起重機倒塌，壓倒經過的列車，暫時最少有22人死亡。

事件發生在泰國北部的呵叻府，當時列車上載有約195名乘客及職員。當列車駛過一條橋樑的工地上面時，有起重機倒下，直接壓向列車的車廂。當地警方表示仍在搜入救援人員並在車廂的殘骸中搜索死者遺體。泰國國家鐵路局已表示會進行全面的調查。泰國公共健康部門表示，在當地時間上午11時45分，已經將所有受傷及未有受傷的乘客撤離車廂，同時有近80人受傷。有目擊者表示，在事發後他試圖了解狀況，發現起重機直接壓在第2卡列車之中。