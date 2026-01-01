華盛頓洲海灘廿年前發現人骨　基因鑑定終確認死者為失蹤市長

2006年在美國華盛頓洲海灘曾發現一具人類屍骨，近日經過基因鑑定確認其身份，死者是在20年前失蹤的俄勒岡州前市長Ed Asher。

據《紐約郵報》報道，72歲的Asher生前曾是俄勒岡州化石鎮的市長。他在2006年釣魚時失蹤，當時海岸防衛隊曾展開大規模搜索，但僅持續一天就宣告中止。

不懂游水 沒穿救生衣出海釣魚

當局根據Ed Asher妻子Helen的說法確定他溺水身亡，因為她透露丈夫不僅不會游泳，出海時也沒有穿著救生衣。而在Asher失蹤幾個月後，一具骸骨於在塔霍拉（Taholah）的海灘上被發現，該地位於昆諾特印第安保留區（Quinault Indian Reservation），距離提拉穆克灣北方約一百八十五英里。