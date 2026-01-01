熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-16 12:54
更新：2026-Jan-16 12:54

華盛頓洲海灘廿年前發現人骨　基因鑑定終確認死者為失蹤市長

分享：
奧勒岡州前市長出海釣魚失蹤。（示意圖／PIXABAY）

奧勒岡州前市長出海釣魚失蹤。（示意圖／PIXABAY）

adblk4

2006年在美國華盛頓洲海灘曾發現一具人類屍骨，近日經過基因鑑定確認其身份，死者是在20年前失蹤的俄勒岡州前市長Ed Asher。

據《紐約郵報》報道，72歲的Asher生前曾是俄勒岡州化石鎮的市長。他在2006年釣魚時失蹤，當時海岸防衛隊曾展開大規模搜索，但僅持續一天就宣告中止。

不懂游水 沒穿救生衣出海釣魚

當局根據Ed Asher妻子Helen的說法確定他溺水身亡，因為她透露丈夫不僅不會游泳，出海時也沒有穿著救生衣。而在Asher失蹤幾個月後，一具骸骨於在塔霍拉（Taholah）的海灘上被發現，該地位於昆諾特印第安保留區（Quinault Indian Reservation），距離提拉穆克灣北方約一百八十五英里。

adblk5

格雷斯港縣警長辦公室與驗屍官辦公室曾試圖確認骸骨身分，但未能找到有意義的線索。這具遺骸被列入「全國失蹤與未確認人士系統」，登記為「格雷斯港郡無名氏」，隨著其他案件堆積，此案逐漸被擱置。

前勒岡州州長Ed Asher 前勒岡州州長Ed Asher

直到2025年，該案的法醫證據被送交至專門處理失蹤人口案件的基因族譜公司，透過Asher親屬的樣本，成功確認其身份。

Helen於2018年因癌症辭世，享年85歲。根據她的訃聞，丈夫的突然離世在Helen心中留下「巨大的空洞」。

Asher是當地備受尊敬的傳奇人物，他畢生致力於化石鎮的發展。他在化石電話公司擔任線路工人近五十年，同時經營雜貨店（Asher Variety Store），還自願擔任當地消防員和救護車司機，並短暫擔任該鎮市長，最終於1995年退休。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務