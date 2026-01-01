日本首相高市早苗解散國會被指為個人利益　造王者麻生太郎事前不知情

日本首相高市早苗，在今日（14日）與南韓總統李在明到訪奈良的法隆寺，在這一星期內，她還將會見意大利總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）。然而在國內，有傳她在下星期國會新一年會期就宣布解散國會，引起執政黨內及在野黨的批評。據報就連協助高市取得黨總裁席位的「造王者」麻生太郎也對解散決定並不知情。
高市早苗今早與李在明探訪奈良縣名勝的法隆寺，法隆寺在1993年與姬路城同被列為世界文化遺產，由於日本的佛教從朝鮮半島的百濟國傳入，故建築技術及佛像都參考當時在朝鮮半島的方法，法隆寺的住持表示：「我很高興自古以來日本與朝鮮半島就有著文化聯繫。希望兩國能夠秉承聖德太子的和諧精神，繼續緊密相連。」而李在明在今日下午已返回南韓。在星期五（16日）就輪到梅洛尼訪問日本。
執政黨認為選舉準備不足
然而在日本內部政治卻可能出現矛盾。早前有傳高市早苗計劃在下星期五（23日）的國會上宣布解散國會，並在2月8日進行選舉，在僅僅16日的解散至重選會期，是日本戰後最短的時間，高市早苗在今日返回東京就與執政黨國會議員表達解散決定。而日本媒體報道，執政自民黨內部認為改選的準備時間不足，而且有指計劃早在去年11月蘊釀，但就僅有高市早苗與內閣少數人商議決定，原因是當時自民黨的內部調查，相信在高市的高支持度之下，自民黨可獲得260個眾議院議席，重新成為國會內最大多數政黨。
不過報道指出，有關的決定就連自民黨副總裁，協助高市早苗贏得黨內選舉的麻生太郎都並不知情，他更在上星期的訪問中表示不會改選，同時他亦在推動國民民主黨加入執政聯盟，提早解散國會影響了有關的計劃，事件引起麻生的不滿。
首相支持度高但執政黨支持低
日本媒體指，自民黨原定預計在新一年國會通過財政預算以及自民黨總裁選舉前才解散議會。但高市早苗傳選擇盡快改選以及提早於1月進行，一方面是希望對新一年的財政預算案影響減至最少，同時因為她早前被指隱瞞收取宗教高額戲金以及收授多於上限的企業獻金，憂醜聞擴大影響其支持度，因此才希望盡快改選。但是是否高支持度對執政黨有利仍然未明，因為雖然根據之前日本新聞網，高市內閣支持度仍達到78.1%高水平，不過同期自民黨支持度只有29.7%，在2024年同一項民調，石破茂內閣支持度有51.6%，但自民黨支持度卻有33.9%，意味只是內閣的高支持度，不代表執政黨也會同樣受益。
另外，日本共同社報道，高市早苗丈夫山本拓，與前妻誕下的長子山本建，計劃在福井縣出選自民黨的空缺議席，但是在上次選舉落敗的前自民黨高層高木毅亦打算參選，引起黨內保守勢力分裂的可能，而山本建亦表示希望高木毅不要內鬥。