日本首相高市早苗解散國會被指為個人利益　造王者麻生太郎事前不知情

日本首相高市早苗，在今日（14日）與南韓總統李在明到訪奈良的法隆寺，在這一星期內，她還將會見意大利總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）。然而在國內，有傳她在下星期國會新一年會期就宣布解散國會，引起執政黨內及在野黨的批評。據報就連協助高市取得黨總裁席位的「造王者」麻生太郎也對解散決定並不知情。

高市早苗今早與李在明探訪奈良縣名勝的法隆寺，法隆寺在1993年與姬路城同被列為世界文化遺產，由於日本的佛教從朝鮮半島的百濟國傳入，故建築技術及佛像都參考當時在朝鮮半島的方法，法隆寺的住持表示：「我很高興自古以來日本與朝鮮半島就有著文化聯繫。希望兩國能夠秉承聖德太子的和諧精神，繼續緊密相連。」而李在明在今日下午已返回南韓。在星期五（16日）就輪到梅洛尼訪問日本。