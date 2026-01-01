美國暫未武力介入伊朗示威　傳以色列及阿拉伯官員勸阻

伊朗局勢緊張，當局已動用武力鎮壓示威民眾，死亡人數不斷上升。特朗普雖然放話美國將會介入，然而迄今未見行動。據外媒報道，以色列和阿拉伯官員近日向特朗普政府表示，目前還不到出手的時機。 據NBC News報道，消息人士透露，這些以色列和阿拉伯官員認為，伊朗政權可能尚未被削弱到足以讓美國軍事打擊，成為推翻該政權的決定性一擊的地步，因此目前應暫緩大規模打擊；其中一些官員甚至傾向於等到伊朗政權更加岌岌可危時再採取行動。他們也指出，伊朗局勢瞬息萬變，政權的穩定性可能隨時發生轉變。

不涉及武力的方案 這些對話也凸顯了特朗普在權衡美國對伊朗採取何種行動時所面臨的複雜局面。特朗普原定12日與國家安全團隊舉行會議，討論應對伊朗局勢的方案。先前，他曾威脅伊朗，如果伊朗政權繼續殺害抗議者，美國將採取軍事行動。 白宮官員表示，隨着抗議活動進入第三周，特朗普正在考慮一系列可能的方案，包括一些不涉及武力的方案。對此說法，以色列駐華盛頓大使館發言人拒絕回應。

由於伊朗貨幣暴跌和通貨膨脹，民眾對經濟不滿引發了抗議活動。如今，抗議活動演變成伊朗政權47年歷史上面臨的最大挑戰之一，成千上萬的民眾走上街頭，要求結束統治階級神職人員的統治。

官方未公布死傷人數 上周，伊朗政府切斷了全國的網絡和電話服務，這使得示威者更難組織起來，也使得外界難以了解伊朗的局勢，並評估死亡、受傷和被監禁的人數。 來自伊朗境內的報道顯示，越來越多的抗議者被殺害，另有更多人受傷或被捕。伊朗安全部隊持續進行血腥鎮壓，其中包括開槍射擊。伊朗當局尚未公布官方的死亡或受傷人數。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章