金與正斥南韓無人機侵北韓主權　稱改善關係為做白日夢

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正13日再度發表談話，痛批南韓對兩韓關係改善的期待是「白日夢」和「妄想」，無法實現。這是她兩天內第二次針對南韓發出的無人機爭議發表聲明。 《韓聯社》引述《朝中社》報道，金與正13日深夜發表題為〈無論做多少白日夢，也改變不了兩韓關係的現實〉的談話。此談話是在南韓統一部官員當天接受採訪時，針對11日金與正的談話評估「南北韓之間有緩和緊張和溝通的餘地」後10小時發出。 「愚蠢到無以復加」

金與正在聲明中稱南韓統一部為「愚蠢到無以復加的一群人」，並表示：「首爾所盤算的『兩韓關係改善』等各種充滿希望的白日夢，全部都是無法實現的妄想」。她強調：「無論執政者在海外到處奔走進行請託，無論當局再怎麼裝出善意的樣子、做再多白日夢，兩韓關係的現實絕對不會改變」。外界認為這是針對南韓總統李在明近期與中國國家主席習近平等主要國家領導人會面，請求在南北韓關係改善中扮演中介角色的發言。 這次談話也在韓日兩國領袖發表包含「為北韓完全無核化而合作」內容的共同新聞發表後約6小時發出。該談話同時刊登在在日本朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》網站上。

金與正重申南韓發出的無人機侵犯領空是「侵害北韓主權的嚴重挑釁行為」，並稱「這是非敵人無法做到的事」，強調敵對關係。她要求「首爾當局應該承認並為侵害共和國主權的挑釁道歉，並制定防止再發措施」，警告「當挑釁重複發生時，將付出無法承受的代價」。 「沒有挑釁意圖」屬明智立場 她進一步威脅，「這不是單純的修辭威脅或口水戰的延長」，「我們對侵害主權的反應和守護主權的意志，不會僅停留在比例性應對或立場發表」，暗示可能使用物理手段，提高施壓強度。