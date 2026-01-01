南韓杜拜朱古力改成麻糬 女團IVE張員瑛上載爆紅搶貴原材料

開心果餡加中東傳統甜點Knafeh細絲的杜拜朱古力2024年在南韓掀熱潮，最近再成焦點。南韓有店舖以杜拜朱古力的餡料改成Dubai chewy cookie，說是曲奇其實較像麻糬，朱古力棉花糖表層包著杜拜朱古力餡。人氣女團IVE成員張員瑛是杜拜朱古力忠實粉絲，去年9月在Instagram限時動態上載了該款麻糬後，更令其爆紅，瞬間售罄。有原不是賣烘焙食品的店家也加入搶客，另有推出杜拜朱古力衍生甜點，除了麻糬，還有法式小圓餅馬卡龍和鯛魚燒等產品。韓媒報道，由於有關產品大賣，連原材料開心果的價格也猛升。

杜拜麻糬｜連鎖便利店推出數月售180萬件 英國廣播公司(BBC)報道，「杜拜麻糬」現售5,000至1萬韓圜(約27港元至53港元)，在搶購熱潮下或會漲價。除了甜品店和烘焙店，從迴轉壽司店至冷麵店都推出「杜拜麻糬」。當地連鎖便利店CU去年10月起，推出了杜拜麻糬，數月便售出約180萬件。CU一名職員稱，公司的生產線趕不上需求。有網民笑稱，硬件公司和清潔公司是否也要賣杜拜麻糬。報道引述南韓傳媒稱，因杜拜麻糬大熱，開心果的售價也推高，主要連鎖超市加價20%。另外也湧現「假貨」，有網民投訴1.1萬韓圜(約58港元)買了兩件，餡料沒有Knafeh，外層也不是棉化糖。

恐成「糖葫蘆第二」熱潮退現倒閉 商家一窩蜂推出杜拜麻糬，有人認為可能成為「糖葫蘆第二」。由糖漿包裹生果的糖葫蘆2023年因吸引不少年輕人購買而大賣，有關商店如雨後春筍般湧現，但熱潮退去後，翌年傳出逾百間店舖倒閉。調查指，有31%商家認為杜拜朱古力熱潮將持續下去，另有71%認為很快會結束。