日本東京中國人聚居地　清潔工批樓梯便溺高空擲物

日本媒體報道，近年有大量的外國人移居日本，當中東京的新小岩地區，更是有大量中國人居住當地。報道指移居當地的中國人隨處便溺以及亂拋垃圾等不守規矩問題嚴重。

日本《週刊新潮》報道有關移日中國人的狀況，指移居日本的中國人已直迫100萬人。而其中，東京葛飾區的新小岩地區，外國人就已經超過6成，令日本人成為當地的「小數」。當地公營房屋住了近40年的一位長者表示：「這裡日本人成為了少數民族。大約在5年前開始，入住的外國人明顯增加，當中最多是中國人，大約是外國居民的8至9成。佔這住宅整體居民的6成，其他民包括韓國人、緬甸人、越南人、巴基斯坦人和斯里蘭卡人。然而，很多住宅都沒有門牌，居民也不會說日語，所以說實話，很難了解實際情況。總之，現在日本人是少數群體，而且大部份都已經是老年人，所以很多人感到不安。」