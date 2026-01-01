日本東京中國人聚居地　清潔工批樓梯便溺高空擲物

日本媒體報道，近年有大量的外國人移居日本，當中東京的新小岩地區，更是有大量中國人居住當地。報道指移居當地的中國人隨處便溺以及亂拋垃圾等不守規矩問題嚴重。
日本《週刊新潮》報道有關移日中國人的狀況，指移居日本的中國人已直迫100萬人。而其中，東京葛飾區的新小岩地區，外國人就已經超過6成，令日本人成為當地的「小數」。當地公營房屋住了近40年的一位長者表示：「這裡日本人成為了少數民族。大約在5年前開始，入住的外國人明顯增加，當中最多是中國人，大約是外國居民的8至9成。佔這住宅整體居民的6成，其他民包括韓國人、緬甸人、越南人、巴基斯坦人和斯里蘭卡人。然而，很多住宅都沒有門牌，居民也不會說日語，所以說實話，很難了解實際情況。總之，現在日本人是少數群體，而且大部份都已經是老年人，所以很多人感到不安。」
交通方便租金低吸引外國人入住
新小岩公營住宅的一個清潔工表示：「我大約在5年前開始這工作，印象中外國居民比之前增加了大概3成。許多外國人不了解垃圾處理的規則，不遵守垃圾收集日子，甚至是不進行垃圾分類，而且情況並沒有改善。當中最令人憤怒就是那些中國人，他們就這樣從家中露台將垃圾掉棄。你試一下在這棟大樓走一圈，你會發現40至50個煙頭。而實際上，最大的問題是人類的排泄物。我在公用的樓梯就見過2至3次有人類的糞便，我每次都用水洗乾淨，但臭味都是散不掉。」
當地的區議員就表示，不只是公營房屋，在商業區都增加了很多外國人，並希望促進這些外國人加入居民互助協會，但是進展一直緩慢。而報道指，幾乎就沒有外國人願意加入這些互助會，然而他們卻共同消費着互助會的清潔等費用。葛飾區位於東京較方便地區，乘坐JR總武線最快13分鐘到達東京站，去成田機場也只需要1個小時，而且當地的租金便宜，公營房屋毋須保證人，也不考慮國籍，約70平方米，3房單位月租都只是13萬日圓（約6,390港元）。而且又可以望到東京鐵塔，富士山等景色，在中國國內得到廣泛認知。