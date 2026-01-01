美國官員患哈瓦那綜合症　疑與政府所購電波武器有關

五角大樓

美國國防部耗時超過1年，測試一項透過秘密行動購入的裝置，部分調查人員認為該設備可能與一系列神秘疾病「哈瓦那綜合症」有關。根據4名知情人士透露，這項裝置由美國國土安全部轄下的國土安全調查局以數百萬美元購得，資金由國防部提供。 《CNN》13日報道，兩名消息人士指出，美國官員在拜登政府任期尾聲支付「8位數」金額取得該裝置，但拒絕透露更具體數字。該裝置目前仍在研究中，對其與數十宗官方尚未解釋的異常健康事件之關聯性，政府內部存在爭議，部分單位持懷疑態度。

含有俄製零件 一名消息人士表示，國土安全調查局取得的裝置可產生脈衝無線電波，多年來部分官員與學者推測這可能是導致相關事件的原因。該裝置並非完全源自俄羅斯，但含有俄製零件。1名知情人士透露，該裝置可裝入背包中。 這項採購行動重新點燃美國政府內部關於哈瓦那綜合症的爭議。這種神秘疾病首次出現於2016年底，當時駐古巴首都哈瓦那的美國外交官開始出現頭部創傷症狀，包括眩暈和劇烈頭痛。隨後幾年全球各地陸續傳出病例。

無法將任何案例歸咎外國對手

美國國防官員認為調查結果足夠嚴重，於去年底向眾議院和參議院情報委員會進行簡報，內容包括所購裝置及其測試情況。數名消息人士指出，部分官員目前擔心若該技術被證實可行，可能已經擴散，意味著不只一個國家可能擁有該款設備。 2022年一個調查異常健康事件成因的情報小組表示，部分事件「有可能」由外部來源發射的「脈衝電磁能量」引起。但2023年情報界公開表示無法將任何案例與外國對手連結，認為這種不明疾病不太可能是美國敵人針對性行動的結果。