22歲女車尾遭撞嚴重腦震盪傷頸椎 頭上髮飾「鯊魚夾」驚揭可奪命

澳洲一名22歲女子早前駕車時遭尾隨汽車撞上，導致嚴重腦震盪和頸椎拉傷。她拍片提醒大眾一個看似無害的髮飾「鯊魚夾」，原來可以致命。女事主Ella Carter指，因塞車將車子停下，卻給後面的車子撞上。車禍時她戴著塑膠的鯊魚夾，遭撞時座椅及上方頭枕猛力推向其身體和頭，「即時感到頭髮裡有東西碎裂，我感到暈眩和茫然，以為是玻璃碎片」。

震驚過後，Carter感到頭部後面痛楚，頭髮散落，才記起戴了鯊魚夾，它被撞碎了。那個鯊魚夾沒有擊傷她皮膚或頭顱，但卻猛力撞向她頭部後面，導致嚴重腦震盪，持續了3星期，還有頸椎疼痛。醫生其後向她說，情況可以更惡劣，如果那髮夾是金屬製造，而且這種事常有發生。