22歲女車尾遭撞嚴重腦震盪傷頸椎 頭上髮飾「鯊魚夾」驚揭可奪命

澳洲一名22歲女子早前駕車時遭尾隨汽車撞上，導致嚴重腦震盪和頸椎拉傷。她拍片提醒大眾一個看似無害的髮飾「鯊魚夾」，原來可以致命。女事主Ella Carter指，因塞車將車子停下，卻給後面的車子撞上。車禍時她戴著塑膠的鯊魚夾，遭撞時座椅及上方頭枕猛力推向其身體和頭，「即時感到頭髮裡有東西碎裂，我感到暈眩和茫然，以為是玻璃碎片」。
震驚過後，Carter感到頭部後面痛楚，頭髮散落，才記起戴了鯊魚夾，它被撞碎了。那個鯊魚夾沒有擊傷她皮膚或頭顱，但卻猛力撞向她頭部後面，導致嚴重腦震盪，持續了3星期，還有頸椎疼痛。醫生其後向她說，情況可以更惡劣，如果那髮夾是金屬製造，而且這種事常有發生。
網民：教車師傅都提醒不要戴鯊魚夾
事發在上月，Carter稱現在頸椎仍要接受物理治療，她仍然無法工作。她現已稍為康復，可拍片提醒大眾，千萬不要在駕車時戴鯊魚夾，任何事都可以發生。其短片累積約900萬人次觀看，有部分網民留言稱，教車師傅和病理學家一直都有指出鯊魚夾的危險，它可以在車禍中造成死亡，並不是新鮮事。Carter則說，她和朋友在駕車時一向都有戴鯊魚夾，認為那只是一個日常使用的髮飾。雖然部分人說那是常識，但從那麼多人對事件感震驚，證明很多人都不知鯊魚夾的危險。