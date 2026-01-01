知名漫畫《呆伯特》作者病逝　終年68歲　特朗普致哀

以諷刺職場文化的漫畫《呆伯特》(Dilbert)聞名的美國漫畫家Scott Adams於周二(13日)病逝，終年68歲。Scott去年曾透露自己患上前列腺癌。美國總統特朗普發文悼念，並向Scott的家人致以慰問。
Scott Adams妻子Shelly Miles透過Scott的YouTube頻道「Real Coffee with Scott Adams」宣布Scott Adams於13日離世。特朗普在旗下社交平台Truth Social發文說：「他(Scott Adams)是很棒的人，在大眾尚未接受我的時候，他就已經欣賞並尊重我。」特朗普又說，Scott Adams奮勇對抗病魔，很多人會深深懷念他。Scott Adams於2016年特朗普當選總統前，曾公開支持特朗普。
漫畫鼎盛時期被全球約2000間報社連載
Scott Adams曾經是上班一族，1989年首度發表漫畫《呆伯特》，內容描繪同名主角在過度微觀管理的辦公室裡擔任工程師的故事，令不少打工族甚有共鳴。漫畫鼎盛時期曾被授權至全球約2,000間報社連載，亦曾衍生出動畫、書籍及電腦遊戲等。2023年Scott在影片中稱非裔美國人為「仇恨團體」，包括《華盛頓郵報》在內的多家媒體隨後停止刊載該漫畫。Scott事後為事件辯護，指自己使用了誇張法，又說因今次事件可能失去多達八成收入，他亦曾表示自己遭到左派假新聞媒體「取消」。