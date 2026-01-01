知名漫畫《呆伯特》作者病逝　終年68歲　特朗普致哀

以諷刺職場文化的漫畫《呆伯特》(Dilbert)聞名的美國漫畫家Scott Adams於周二(13日)病逝，終年68歲。Scott去年曾透露自己患上前列腺癌。美國總統特朗普發文悼念，並向Scott的家人致以慰問。

Scott Adams妻子Shelly Miles透過Scott的YouTube頻道「Real Coffee with Scott Adams」宣布Scott Adams於13日離世。特朗普在旗下社交平台Truth Social發文說：「他(Scott Adams)是很棒的人，在大眾尚未接受我的時候，他就已經欣賞並尊重我。」特朗普又說，Scott Adams奮勇對抗病魔，很多人會深深懷念他。Scott Adams於2016年特朗普當選總統前，曾公開支持特朗普。