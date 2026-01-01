美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）當地時間14日證實，特朗普政府將自1月21日起，暫停辦理來自75個國家的移民簽證申請，以作為華盛頓加強移民管制措施的一環。 根據《路透社》，皮戈特表示，國務院將利用其長期以來的權力，認定那些會成為美國公共負擔並濫用美國人民慷慨的不符合資格潛在移民。他補充說明：「在國務院重新評估移民處理程序，以防止外國公民入境並領取福利和公共救濟期間，來自這75個國家的移民簽證處理將暫停。」 不會影響訪客簽證核發

此政策將影響包括拉丁美洲的巴西、哥倫比亞、烏拉圭，巴爾幹半島的波斯尼亞、阿爾巴尼亞，南亞的巴基斯坦、孟加拉以及非洲多國、中東和加勒比海多國的申請人。另外還涉及俄羅斯、伊朗、不丹及泰國等多個國家。 《霍士新聞》指，國務院的新措施不會影響美國訪客簽證的核發。《路透社》早前取得的國務院電報顯示，美國外交官在去年11月已接獲指示，要求確保簽證申請人經濟獨立，不會在美停留期間依賴政府補貼。由於美國將舉辦2026年國際足總世界盃和2028年奧運會，使訪客簽證的核發備受關注。

撤銷超過10萬份簽證 特朗普自去年重返白宮以來，啟動廣泛移民打擊行動，大力加強移民執法，向美國各大城市派遣聯邦執法人員，並引發與移民和美國公民之間的暴力衝突。 美國國務院近日稱，自特朗普就任以來已撤銷超過10萬份簽證。去年11月，一名阿富汗籍人士在白宮附近槍殺一名國民警衛隊成員後，特朗普曾誓言將「永久暫停」來自所有「第三世界國家」的移民。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章