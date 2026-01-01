跨性別病人被指無喉核　住院僅1小時遭同房男病友性侵

英國倫敦於2022年發生一宗精神病房性侵案，一名生理女性但自我認同為男性的跨性別人士，被安排住進倫敦一間醫院內的「全男性」精神病病房後，在入院不到1小時內，就被病房內的2名男子性侵得逞，案件近日進行審理。

綜合報道，身高約152厘米的受害者於2022年4月12日入住倫敦拉貝斯醫院(Lambeth Hospital)的男性精神病房，該病房專門收治有嚴重心理健康問題，甚至是被警方強制送院的男性病人。受害者一踏入病房，隨即引起2名男病人逼問「你是女生嗎？」其中1人更是當眾大喊「他沒有喉核！他沒有喉核！」受害者因害性而試圖躲進一個儲藏室避難，但被25歲、身高約182厘米的Davointe Thomas攔截並性侵，29歲的Luther Badejo則在旁把風。受害者逃回房間後又前往電視區，結果再次被二人盯上，再遭Davointe Thomas性侵，Luther Badejo則繼續把風。