八旬翁推輪椅妻過安檢　機場職員觸手「異常冰冷」揭婦人已過身

西班牙加納利群島早前發生一宗誇張事件。一名80歲老翁試圖推著坐在輪椅的78歲妻子登機，在通過安檢時被機場職員察覺異狀，經上前查看赫然發現輪椅上的婦人其實已氣絕多時。事件近日才被公開。

綜合報道，事發於去年底在加納利群島特內里費南機場(Tenerife South Airport)，這對年邁夫婦原本準備搭機離境，老翁推著坐在輪椅的妻子，她看似行動不便。當兩人通過金屬探測門後，機場職員察覺到婦人木無表情、毫無反應，坐姿亦不自然。據目擊者表示，一名女性安檢人員主動上前協助，當她握住輪椅上婦人的手時，立即指到有「異常冰冷」的觸感，且婦人並無呼吸起伏。安檢人員嚇得立刻通報主管，機場隨即啟動緊急醫療與維安程序，包括國民警衛隊及法醫迅速趕到，經檢查後確認該名婦人已無生命跡象。