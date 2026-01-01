伊朗外長稱示威涉數百死　人權組織：至少3400人喪生

伊朗全國反政府示威持續18日。人權組織14日指出，伊朗安全部隊在鎮壓示威行動中，已造成至少3,428人死亡，並逮捕逾萬人。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）當日接受美媒專訪時聲稱，伊朗「沒有絞刑計劃」，還將大規模殺戮事件歸咎於「以色列的陰謀」。 根據總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）14日發布的報告，光是1月8日至12日期間，就有至少3,379名示威者死亡。IHR強調，這僅是實際傷亡人數的「最低估計」。 大量傷者被指遭「補槍處決」

IHR接獲的目擊者證詞進一步揭露暴力鎮壓的規模。來自拉什特市（Rasht）的目擊者描述，一群年輕示威者在市集被大火和安全部隊包圍後舉手投降，但仍遭到射殺。該組織也收到大量傷者遭「補槍處決」的報告，目擊者指出這種情況不僅發生在街頭，也出現在醫療機構內。 另據總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）統計，已核實2,403名示威者和147名政府相關人員死亡，並記錄了18,137宗逮捕案件。

歸咎於「以色列的陰謀」 伊朗外長阿拉格齊14日接受《福斯新聞》節目專訪時，否認伊朗示威造成大規模傷亡的說法，並將殺戮事件歸咎於「以色列的陰謀」。

當被告知外界估計伊朗國內死亡人數介於2,500人至1.2萬人之間時，阿拉格齊聲稱，實際死亡數字只有數百人。他還說：「由境外勢力主導的恐怖份子滲透進入抗議活動，並開始向警察、警官與安全部隊開槍。恐怖組織小組也混了進來，採取類似『伊斯蘭國』（Daesh）式的恐怖主義行動。」 阿拉格齊稱，他所說的這些流氓、類似恐怖分子的行為者出於「一個原因」開始向平民開槍，稱這是為了將美國拖入衝突。阿拉格齊還堅稱沒有立即計劃透過絞刑或以其他方式處決抗議者。這位高級官員也試圖淡化發生在伊朗的示威，表示現在「很平靜」。