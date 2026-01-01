日本東京男子欠租被趕　法院執行收樓遇襲1死1重傷

日本東京今早（15日）發生持刀殺人事件，1名法院的職員與擔保公司職員到杉並區一間住所，執行驅逐令期間，40歲的戶主山本宏反抗，用刀斬向2名收樓職員，最終導致60多歲的擔保公司職員死亡。山本在逃走並引爆一個氣體煮食爐的氣罐，之後他逃走至現場600米外地點被警察制伏。

事件發生在今早10時15分，一行4人包括1名法院的執行官與另1名擔保公司職員，前往杉並區和泉二町目的一戶住宅，執行因為拖欠租金而被下達的驅逐令。不過當2人去到住宅後，該處住戶的山本宏開門後，提着一個紙箱並被發現正在冒煙，正當4人打開紙箱後，發現入面是一個氣體燃料罐並發生爆炸，山本又用刀刺中擔保公司職員背部，及刺中法院執行官的胸前，然後逃走。警察到場後將2人送院，其中擔保公司職員送院後證實死亡，而法院執行官就重傷。而山本宏逃走後，於距離事發地點600米外的地方被警察拘捕。