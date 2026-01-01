泰國再有起重機倒塌釀2死 鄰近曼谷與火車慘劇相同承包商 汽車遭擊中一刻曝光(有片)

泰國接連發生工地起重機倒塌致死亡事故，鄰近曼谷一條正興建中的架空高速公路，周四早上9時過後有起重機(launching gantry、架橋機)塌下壓中地面的行車，造成2死5傷，另有報道指受傷人數為2人。有逃過一劫汽車的車CAM拍下事發恐怖一刻，當時興建中行車天橋下有不少汽車駛過，突然大量混凝土和鋼鐵砸下來，2部汽車遭壓過正著。兩名死者困在壓毀變形汽車裡。
運輸部官員稱，周四事故現場的承辦商與周三高鐵項目起重機擊中火車同為Italian-Thai Development。泰媒指，之前有數宗嚴重建築事故亦與該公司有關，並均造成人命損傷，周三的起重機擊中火車慘劇則釀成32死66傷。連續兩天發生起重機墮下致死事件，泰國政府已下令巡查全國建築項目的安全。
Italian-Thai Development has been linked to another fatal crane collapse on Rama II Road that killed at least two people on Thursday, intensifying scrutiny of construction safety just one day after a separate crane accident involving the same contractor on a Thai–Chinese… pic.twitter.com/a2jskVFQsV— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 15, 2026