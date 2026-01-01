熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-15 19:23
更新：2026-Jan-15 19:23

泰國再有起重機倒塌釀2死 鄰近曼谷與火車慘劇相同承包商 汽車遭擊中一刻曝光(有片)

分享：
泰國起重機

泰國周四再有工地起重機倒塌，並壓中地面兩汽車，造成2死。照片可見其中一輛汽車被混凝土和鋼鐵壓毀。(路透社)

adblk4

泰國接連發生工地起重機倒塌致死亡事故，鄰近曼谷一條正興建中的架空高速公路，周四早上9時過後有起重機(launching gantry、架橋機)塌下壓中地面的行車，造成2死5傷，另有報道指受傷人數為2人。有逃過一劫汽車的車CAM拍下事發恐怖一刻，當時興建中行車天橋下有不少汽車駛過，突然大量混凝土和鋼鐵砸下來，2部汽車遭壓過正著。兩名死者困在壓毀變形汽車裡。

運輸部官員稱，周四事故現場的承辦商與周三高鐵項目起重機擊中火車同為Italian-Thai Development。泰媒指，之前有數宗嚴重建築事故亦與該公司有關，並均造成人命損傷，周三的起重機擊中火車慘劇則釀成32死66傷。連續兩天發生起重機墮下致死事件，泰國政府已下令巡查全國建築項目的安全。

adblk5

泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機 泰國起重機

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務