國際分析｜稱情報指伊朗不處決示威者 特朗普未排除出兵 美軍襲伊三大方式三大掣肘

伊朗反政府示威遭政府鎮壓，除令各界關注人道問題，焦點亦在連日放話警告的美國特朗普政府，繼出兵委內瑞拉後，會否借支持民主示威的「正義」之名，向伊朗展開軍事行動，尋求推翻該國政權。特朗普口風一如概往不斷變化，日前向伊朗示威者喊話稱支援將至，又警告伊朗若敢處決示威者，美方會有強硬回應後，最新表示收到消息指伊朗當局已停止殺戮和不會對示威者執行死刑，稱會觀望局勢發展。事實上，美國如要在伊朗發動大規模軍事行動，須面對多個掣肘。

華府近期多次針對伊朗局勢發出動武威脅。特朗普周二與高級官員討論應對伊朗局勢的下一步措施。他較早前稱伊朗已與華府官員接觸並提議談判，但周二宣布已取消會談，又呼籲伊朗示威者繼續抗爭，說「支援將到來」(help is on its way)。另有傳伊朗原定周三處決上周在家中被捕的26歲示威者蘇丹尼(Erfan Soltan)，特朗普周二警告伊朗若處死示威者，美國將有「非常強硬的行動」(very strong action)。但他周三稱白宮接獲情報，指伊朗已停止殺戮、不會執行處決，形容這是「非常好的表述」。被問及是否已排取軍事行動時，他稱有待觀望。

美航母群開往中東 伊朗一度關閉領空 與此同時，據報美軍正調派林肯號航母打擊群前往中東地區，料需時約一周；卡塔爾則證實駐守當地烏代德空軍基地的部分美軍人員正撤走，相信跟緊張局勢有關；英媒亦指部分駐烏代德空軍基地英軍已撤離。英國政府並稱英國駐伊朗首都德黑蘭大使館已暫時關閉。有西方官員認為美方隨時可展開軍事行動，但承認特朗普政府難以預測；另有伊朗官員認為，美軍撤走卡塔爾部分人員只是心理戰；但伊朗不敢掉以輕心，於當地周四凌晨一度關閉領空近5小時，有航班須折返。伊朗外長阿拉格齊最新否認計劃絞刑處決示威者，亦反駁已有數以千計示威者死亡的說法，稱實際死亡人數是幾百，並指局勢於過去4日已受控。人權組織則稱，示威至今的死亡人數增至3,428人，絕大部分是在本月8日至12日抗議高峰期間喪生。

特朗普政府的表態混亂、反覆、含糊，事實上是沿襲其一貫風格，以「不可預測」來尋求政策靈活性。分析普遍認為，美國可能透過認知攻勢、經濟制裁以及軍事打擊3種方式，干涉伊朗政局。認知層面上，美國料繼續以製造輿論、訊息滲透及心理動員等手段，挑撥伊朗國內矛盾，展開「隱性干涉」。特朗普在社交平台上多次聲援伊朗示威者，正是「認知攻勢」一部分，以煽動伊朗的反政府情緒，而非為推動伊朗民主。這點可從美方攻入委內瑞拉、捉拿總統馬杜羅後，最關心的是石油，並沿用被西方視為極權政府的馬杜羅班底來佐證。

經濟層面上，特朗普較早時稱會向跟伊朗有商業往來的國家徵收25%關稅。事實上，自2018年美國單方面退出伊朗核協議以來，西方對伊朗施加多輪制裁，如今美國將繼續採取「極限施壓」，以制裁為手段破壞伊朗經濟發展，進一步激化伊朗社會矛盾、削弱其國家實力。 美三種軍事行動方式 三大掣肘 軍事層面上，分析家認為特朗普政府或透過最少3種形式，對伊發動軍事襲擊。一是空襲伊朗核設施及導彈基地等軍事設施；二是利用無人機及特種部隊等「定點清除」伊朗高層；三是向地區國家提供海空力量及情報支持，助其發動針對性的軍事打擊。但美方對伊朗的軍事打擊面臨多重掣肘，特朗普無法不考量。首先是軍事成本太高。阿聯酋《海灣新聞報》文章指，伊朗較委內瑞拉離美國更遠、面積更大、地形結構更複雜，且伊朗軍力較強，美國打擊伊朗所需軍事資源，將遠超對委國的行動。

其次是伊朗的反擊力度。伊朗強調一旦國家利益受襲，將襲擊敵方在任何地方的設施。美媒指伊朗具備較強短程導彈能力，打擊範圍覆蓋美國在中東多個軍事基地，伊朗很可能會報復美國區內的戰略資產，特朗普政府須事先做好防備。美國打擊伊朗亦勢必令風險外溢至中東地區，甚至威脅全球能源「咽喉」霍爾木茲海峽的航運安全。 三是國內外的反對。美國多名議員已表態反對攻擊伊朗，認為這並非美國「最佳策略」。《時代》雜誌文章指，特朗普競選時承諾讓美國「遠離海外戰爭」，現卻屢屢動武，引發國內不滿。而伊朗政局牽扯整個中東地區局勢，大多數美國盟友不願見美國對伊朗動武，擔憂進一步破壞地區安全穩定，引發難以預料後果。《華爾街日報》較早時引述消息，指沙特阿拉伯、阿曼及卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，私下遊說美國不要攻擊伊朗。據報沙特已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。另有分析認為，伊朗最高領袖哈梅內伊早已選定接班人，美方若想藉擊殺他來推翻伊朗政權，恐難以實現。

阿曼《觀點報》文章點出中東地區國家的憂慮，認為美國對伊朗示威的干涉是想透過製造混亂，重塑有利於自身的地緣政治格局。由特朗普再次入主白宮至今，可看出若有國家擁有美國想要的資源，但無法有效抵抗，就可能成為美方目標。應付一個不可預測且危險的美國，已成為多國的當務之急。