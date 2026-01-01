泰再塌起重機2死 正建架空天橋擊中地面車輛

泰國高鐵項目天秤塌下致火車出軌釀成32死66傷慘劇發生僅一天，首都曼谷附近一條興建中的行車天橋昨有起重機(launching gantry、架橋機)中間斷開，大量混凝土和鋼鐵墮下並壓中地面駛過車輛，造成2死5傷，另有報道指傷者人數為2人。令人震驚的是兩宗致命工地事故的承包商竟為同一公司。角逐下月大選的看守總理兼內政部長阿努廷表示，政府將終止與該公司的合約，並採取法律行動。

昨日事故發生地點是連接曼谷與南部沙沒沙空府的高速公路拉瑪2路(Rama II)伸延段，位處曼谷郊區。有逃過一劫汽車的車cam拍下事發恐怖一刻，當時興建中行車天橋下有不少汽車駛過，突然大量混凝土和鋼鐵砸下來，2部汽車遭擊中。其他車輛及時煞掣，也有人急忙下車離開，擔心會再有坍塌。報道指，兩名死者困在壓毀變形汽車裡。另有片段顯示，大量沙塵落下，有汽車急忙掉頭逃離。片段聽到有乘客說「我幾乎死掉了，拜託先停在路邊」。有駕駛人士稱，被嚇到以後也不敢行走該路。