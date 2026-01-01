美開始售委國石油 首批價值5億美元

美國特朗普政府生擒委內瑞拉總統馬杜羅後揚言會代為發售委國的石油，聲稱以確保利益歸於委國人民和美國人。美國傳媒引述一名美國政府官員稱，美國已完成首次發售委國石油，價值5億美元(約39億港元)。該官員又透露，未來數天和數星期將售賣更多委國石油。另外，特朗普周三與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯通電話，雙方分別形容會談正面。

白宮發言人羅傑斯回應傳媒查詢售賣委國石油時稱，在馬杜羅被捕後，特朗普與委內瑞拉達成了「歷史性」能源協議。他的團隊亦與有興趣投資和修復委國石油基建的石油公司，保持積極的討論。最先報道美國出售委國石油的是新媒體Semafor，報道指美國將有關交易的得益存入美國政府控制的銀行戶口，其中一個在卡塔爾。官員指出，卡塔爾地位中立，款項在美國批准下可自由流動，沒有被充公的危險。美國官員又表示，羅德里格斯非常合作。